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среда, 25 ноября 2020 08:20

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

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Город пришел в упадок после регулярных землетрясений
Сильные землетрясения неоднократно превращали город в руины. фото I.B.Homann

80 тыс. человек погибли при землетрясении в Шемахе, Азербайджан, 25 ноября 1667-го. Город был разрушен до основания подземными толчками.

Наиболее сейсмическая зона Азербайджана - в районе города Шемахи. Сильные землетрясения неоднократно превращали город в руины. Самое разрушительное землетрясение 1667-го стерло город с лица земли и унесло жизни 80 тыс. человек. Считается, что именно из-за частых землетрясений начался упадок Шемахи, которое когда-то был одним из цветущих городов мира.

"В одно мгновение были разрушены бани, и под грудами камней и мусора оказались погребенными женщины и дети. В мусульманской школе шли обычные занятия. Школа рухнула и все погибли. Население осталось без крыши над головой. Люди добыли из-под руин своих домов ковры и делали что-то вроде шалашей и палаток, где проводили ночи. Большинство же осталось под открытым небом. Никто не решался спрятаться в уцелевших домах: подземные удары не прекращались в течение нескольких дней. Не хватало еды" - говорилось в летописи о последствиях стихии.

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Шемаха снова разрушен во время землетрясения в 1859 году. После этого правитель края фельдмаршал князь Барятинский принял историческое решение о переносе столицы из Шемахи в Баку. Последний удар стихия нанесла Шемахе 1902-го. Тогда город снова полностью разрушен землетрясение. Погибли 5 тыс.человек, а все остальное население - 25 тыс.человек в разгар зимы остались без крыши над головой.

В Японии 1 сентября 1923-го произошел крупнейший в истории страны землетрясение. Толчками силой 8,3 балла разрушено города Токио и Йокогама. Погибли около 105 тыс. человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
ноября

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

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