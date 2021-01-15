Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Горбачеву удалось создать себе имидж борца с ядерным оружием. Фото: RIAN archive

15 января 1986 года в советских газетах опубликовали заявление генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о программе поэтапной ликвидации к 2000 году всех видов ядерных вооружений.

За 2 недели до этого он встретился с президентом США Рональдом Рейганом в столице Исландии Рейкьявике для обсуждения сокращений ядерных вооружений. Договориться им не удалось, но авторитет Горбачева вырос.

"Сегодня один на один с вами я хочу сказать, что советские люди преданные миру как высшей ценности, равной благу жизни. Сегодня волей истории на наши две страны возложена огромная ответственность перед народами своих стран, народов всех государств за сохранение самой жизни на Земле. Давайте возьмем на себя задачу покончить с нависшей над человечеством угрозой", - говорилось в статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

К сентябрю 1987 года СССР и США договорились уничтожить ракеты средней дальности и крылатые ракеты. В декабре Горбачев и Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под контролем инспекторов.

25 декабря 1991-го Михаил Горбачев заявил в телеобращении, что уходит с поста президента СССР. За 4 дня до этого 11 бывших советских республик создали СНГ. Фактически Советский Союз уже тогда прекратил существование.