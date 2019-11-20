Голых женщин выводили на мороз - с чего начинался Голодомор

В начале 1930-х годов у крестьян отбирали продукты Фото: holodomormuseum.org.ua

Большевики понимали, что судьба СССР зависит от украинского хлеба. Поэтому присвоение результатов работы крестьянина у них было постоянно на повестке дня. Из Москвы присылали планы хлебозаготовок. Выполняли их нечеловеческими методами. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Владимир Сергийчук.

В тайном постановлении ЦК КП(б)У 1932-го можно почитать: "Не здавцов хлеба и других государственных обязательств, вызывая в сельсовет, наносили тяжелые побои. Раздевали до гола, заставляли стоять на коленях, наклеивали на грудь плакат с разными надписями и водили по селу. Голых женщин выводили на мороз и в степь, держали по несколько дней в холодных ямах, не давали есть и спать. Били револьверами, разрушали здания, дома, печи, расшивали крыши нездатчиков, организовывали сквозняки".

"Голодомор - геноцид. Об этом свидетельствовало то, что о нем замалчивалась перед миром. Большевики создали систему дезинформации. Втянули к ней писателей Ромена Роллана и Бернарда Шоу, премьер-министра Франции Эрио. Они видели специально подготовленные объекты и затем убеждали мир о красивой жизни в Украине. Даже если другие страны предлагали какую-то помощь, от нее отказывались или не передавали голодающим. В Германии собрали деньги и передали их в СССР. Гитлер сдал в фонд помощи голодающим немцам Украину тысячу марок. Их оставили в Москве", - объясняет исследователь.

О геноциде свидетельствует и то, что на место вымерших украинский переселяли жителей России и Беларуси. Этим размывалась целостность украинской этнической территории. Впервые это было апробировано в станице Полтавской на Кубани.

"Ее жителей в начале 1933 года выселили в Казахстан. Вместо этого завезли уволенных в запас красноармейцев и ветеранов ГПУ - по 350 с Ленинградского, Белорусского и Московского военных округов, 250 - с Украинского и 200 - с Приволжского. Кроме них прибывали выходцы из российской глубинки. Эта операция планировалась заранее и разрабатывалась до мелочей. За неделю до депортации станицы заместитель наркома по военным и морским делам СССР Михаил Тухачевский подписал секретную директиву, которой предусматривался набор "особенно надежных в политическом отношении" для заселения опустевших домов. В ней была пометка "уроженцы Северного Кавказа и Украины вербовки не подлежат", - рассказывает Владимир Сергейчук.

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В степной части Украины фактически не осталось жителей, села стояли пустошами. Москву волновало отсутствие рабочей силы для обработки земли. В первую очередь сюда должны были привезти выходцев из неукраинских регионов. Для переселенцев предусматривались различные льготы и организовывалось обеспечения. Выделялось 250 походных кухонь с персоналом. Занимались даже доставкой русскоязычных газет. На местах организовывали российские школы. Поэтому остатки местного населения русифицировались. Прежде всего это касалось юго-восточных областей.

"В 1932-1933 годах происходило и духовное уничтожение украинцев. В постановлении ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР "О хлебозаготовки на Украине, Северном Кавказе и в Западной области" от 14 декабря 1932 года упомянуто о сворачивании украинизации Кубани: "Выселить в кратчайшие сроки в северные районы СССР из станицы Полтавской на Северном Кавказе, как наиболее контрреволюционной, всех жителей, за исключением действительно верных советской власти и не замешанных в саботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников и заселить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами. Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов "украинских" районов, а также все газеты и журналы с украинского языка на русский. Подготовить и к осени перевести преподавание в школах на русский язык".

Подобными распоряжениями "перекрыли кислород" украинцам на Дальнем Востоке, в Казахстане, Сибири, Поволжье и Центрально-Черноземной области. Такого комплекса репрессивных мер ни к единой другой нации Москва тогда не применяла", - объясняет историк.

Интервью с Владимиром Сергийчуком читайте в журнале "Країна" за 21 ноября 2019-му.

В течение 1931-1936 годов в СССР действовала организация Торгсин. Сначала она занималась торговлей с иностранцами. Впоследствии в Торгсине начали выменивать товары на драгоценности у обычных людей. Во времена Голодомора в Украине 1932-1933 годов люди были вынуждены сдавать в Торгсин драгоценности, чтобы получить продукты. В воспоминаниях старожилов и трудах историков можно прочитать, что во время Голодомора люди несли ценные вещи в "Торгсин". Там обменивали их на продукты. Когда и с какой целью возникли эти заведения? Название "Торгсин" происходит от "Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами", - рассказал Gazeta.ua историк Николай Горох. - Его история начинается в июле 1930-го в Москве. Советскому союзу критически не хватало иностранной валюты и драгоценных металлов для покупки за рубежом современных технологий. Золотой запас Российской империи и церковные драгоценности быстро исчерпали себя. К тому же, в мире начинается Великая депрессия - экономический кризис. На основные экспортные товары - лес, нефть и зерно начинают падать цены. Решают брать ресурсы внутри страны. Государственное политическое управление берется искать драгоценности у населения. Но просто изъять их получается не всегда. Конфискуют только ценности, которые имеют художественное значение.