Гетьман отрекся от булавы

В 1659 году Юрась Хмельницкий стал преемником гетмана Ивана Выговского Иллюстрация: wikipedia

Гетман Иван Выговский отрекся от булавы в пользу 18-летнего Юрия Хмельницкого 11 сентября 1659 на казацкой раде в Германовке - теперь село в Обуховском районе Киевской области. Хотел избежать дальнейшего кровопролития.

Во времена гетманства Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский трактат. По соглашению, Войско Запорожское должно было войти в состав Республики Обоих Народов под названием "Великое княжество Руськое", как третий равноправный субъект. А отношения между государствами восстанавливались "в полноте так, как было до войны".

Соглашение вызвало гнев Московии, которая перед тем сама нарушила обязательства, данные Богдану Хмельницкому и казакам за Мартовскими статьями 1654 года. Не поняло его и населения Гетманщины и казаки. Союз с государством, против которого годами велась национально-освободительная война, они считали унизительным и невозможным.

Против гетмана и его политики возникали многочисленные восстания. Началась и военная интервенция Московии, которая закончилась поражением московского войска в битве под Конотопом.

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Однако, победа в битве не принесла победы в войне. После нее начались новые антигетманские выступления, а оппозиция избрала лидером младшего сына покойного Богдана Хмельницкого - Юрася. Его поддержали опытные полководцы Иван Богун, Яким Сомко, Иван Сирко и другие.

Понимая вероятность войны одновременно с Речью Посполитой, Московией и казацкой оппозицией, не желая кровопролития, Выговский решил добровольно сложить булаву.

На совете в Германовке Хмельницкого представлял старший оруженосец его отца Иван Брюховецкий. Полномочия нового гетмана подтвердили на казацкой раде в Белой Церкви. Юрась Хмельницкий и его советники выбрали промосковское политическое направление.

22 марта 1654 в Москву прибыло посольство гетмана Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе Московии. Казацкая делегация привезла в Москву грамоту Хмельницкого к царю и проект договора, который содержал 23 пункта. В проекте "гарантировалась полнота внутренней автономии государства и устранялось любое вмешательство власти московского царя во внутренние дела Украины". Хмельницкий искал поддержки у правителя чужеземной государства. Он выбирал между польским королем, крымским ханом, турецким султаном и московским царем. "Мартовские статьи" регламентировали политическое, правовое, финансовое и военное положение Украины после Переяславской рады. Эти статьи и царские грамоты рассматривались как соглашение двух равных государств на равных основаниях. Среди 11 пунктов "мартовских статей" нет ни одного, в котором бы говорилось о присоединении Украины к Московии или об их воссоединении.