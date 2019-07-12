Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

В сети появились фотографии мест, где любили гулять киевляне в нач. XX в. Одним из таких мест был Киевский Николаевский парк - теперь Парк имени Тараса Шевченко.

Парк возник напротив университета им. Святого Владимира - теперь Киевского национального университета им. Тараса Шевченко случайно. В 1860-х здесь насадили небольшой университетский сквер. Но в 1870-х депутаты городской думы разделили будущую территорию парка на участки для продажи в частные руки. Оставили только небольшой кусок земли под памятник царю Николаю I, сообщают Хроники прекрасной эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото

Помогла счастливая случайность. 1876-го Киев посетил бразильский император Педру II, осматривал город в сопровождении местного начальства. Увидев пустырь перед зданием университета, он выразил генерал-губернатору свое восхищение предусмотрительностью местной власти, сохранившей место для такого нужного парка.

Тогда начальник края тут же сделал знак городскому главе, и тот заверил светлого гостя, что он в точности угадал замысел мэрии. После этого от распродажи участков пришлось отказаться, и перед университетом насадили деревья и кусты. В центре, как и было предусмотрено, соорудили памятник императору Николаю I, открытый в 1896 году, после чего парк стал называться Николаевским.

В сети опубликовали фото рабочего поселка Гришино - теперь Покровск, Донецкая область в начале XX века. Возникновение поселка связано со строительством Екатерининской железной дороги в 1880-м. Станцию ​​назвали в честь ближайшего к ней села - Гришино. Входило в состав Гришинской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Первыми жителями пристанционного поселка были крестьяне окрестных сел, а также переселенцы из северных губерний Украины и центральной России.