ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский

В Украине на украинском и русском языках вышла книга российского историка в эмиграции в США Юрия Фельштинского в соавторстве с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым "От красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство. 1917–2036".

Издать эту книгу в России сегодня невозможно. Поэтому издали в Украине. За это очень признателен, - рассказал Gazeta.ua Юрий Фельштинский. Автор: Фото из архива Юрия Фельштинского Юрий Фельштинский, 65 лет, историк. Родился в Москве. Учился на историческом факультете Московского педагогического института. В 1978-ом эмигрировал в США. Защитил докторскую диссертацию в Институте истории Российской академии наук. Автор книг по истории ХХ века. В 1998 году познакомился с подполковником Федеральной службы безопасности РФ Александром Литвиненко. В соавторстве с ним написали книгу «ФСБ взывает Россию». Рассказывают о постепенном захвате власти в стране спецслужбами и расследовал причастность ФСБ к терактам в жилых домах в России в 1994-1999 годах. По ней сняли документальный фильм «Покушение на Россию». Оба произведения в РФ запрещены. После аннексии Крыма написал книгу «Третья мировая: битва за Украину». Переведена на украинский. В 2021 году вышла книга «От красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство. 1917–2036». Живёт в Бостоне, США

– Есть что-то неестественное, что книгу на русском в России невозможно издать. Только за границей. Такое уже было в Российской империи и СССР, а теперь снова в России. Это всегда указывает на болезненное состояние общества и государства, на очевидный и неизбежный конец режима. Если нельзя публиковать книги, критикующие власть, этой власти всегда приходит вскоре конец. То, что не смог опубликовать книгу в России, свидетельствует: режим скоро рухнет.

Книгу на русском в России невозможно издать. Это указывает на очевидный и неизбежный конец режима

Чем книга важна для украинского читателя?

Главную угрозу европейской безопасности сегодня представляет Россия. Украина в 2014 году испытала это на себе, как и Грузия в 2008-ом. Вторжение еще не закончилось. По этой причине всё, что написано в нашей с Владимиром Поповым книге, следует осмыслить, прежде всего, в Украине. Этот труд позволяет понять, что происходит в России, чем опасно это государство и власть, и к чему следует быть готовым. Очень хочется сказать, что наша книга дает ответ на вопрос, как бороться с российским режимом. Но, к сожалению, ответ на этот вопрос мы не знаем. Мы описываем проблему, рассказываем 100-летнию историю борьбы органов госбезопасности за власть в России и за ее пределами. Но, как разрушить и ликвидировать этот режим не знаем. К сожалению, не знает никто. Спецслужбы боролись за власть с 1917 года. В 2000-ом президентом стал бывший глава ФСБ Владимир Путин Какую сейчас роль играют спецслужбы в системе власти России? – Мы прослеживаем историю борьбы советской госбезопасности за власть в СССР с декабря 1917 года, когда в России создали под руководством Феликса Дзержинского ВЧК, и до 2000 года, когда президентом стал бывший глава ФСБ Владимир Путин. Всё что произошло после, было предопределено. С 1917-го по 31 декабря 1999 года, когда Ельцин неожиданно ушел в отставку и сделал Путина и.о. президента, госбезопасность боролась за власть в России. 1 января 2000-го она ее получила. Путин, который был всего лишь главой ФСБ, стал президентом. Понятно, за 20 с лишним лет у власти он обрел опыт и уверенность. Но угроз для его власти ни с чьей стороны никогда не было. Ни со стороны оппозиции, которая всегда была слаба. Ни со стороны силовых ведомств, для которых он был ими же поставленный руководитель. Путин полностью их устраивает, так как играет по утвержденным госбезопасностью правилам. Единственную угрозу ему может представлять он сам. В какую страну превратилась Россия за эти 20 лет? – В страну, которую никто не любит. Никто не уважает. Кое-кто боится. Это ядерная держава, которая начинает войны с соседями. Понятно, от такой никто ничего хорошего не ждет. Все уже привыкли, что договориться с Россией ни о чем нельзя, доверять нельзя, а ожидать подлостей и бандитских выходок следует. Внутренняя оппозиция в России задавлена, ее лидеры убиты или арестованы, избирательная система узурпирована, а парламент - пустая формальность. Противостоять режиму в России ни у кого нет сил, а за границей - желания. Именно это делает режим устойчивым. При открытых границах, рыночной экономике и умеренном уровне диктатуры, Путин может оставаться президентом до 2036 года или дольше, согласно последним решениям российских властей, поправкам к конституции России, принятым в 2020 году.

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Каждый новый международный конфликт – гвоздь в гроб режима Путина и его самого

В чем слабые стороны путинской системы?

В ее безудержном желании создавать на свою голову международные конфликты. В неспособности их не создавать. Каждый такой – гвоздь в гроб режима Путина и его самого. К сожалению, он умудряется видеть в каждом таком гвозде очередную победу для России над им самим выдуманными врагами.

Как соседям, Западу лучше действовать в отношении агрессивной Москвы?

Нужно расторгнуть с Россией дипломатические отношения. Не только Украине. Но Англии, на территории которой Москва убивала людей. Америке, где вмешалась в выборы на стороне экс-президента Дональда Трампа, помогла сделать его главой государства. Голландии, чьи граждане погибли в сбитом Кремлем пассажирском авиалайнере. Чехии. Список можно продолжать. Автор: Фото из архива Юрия Фельштинского Фото из архива Юрия Фельштинского Но мир устроен "неправильно". Поэтому SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. – Gazeta.ua) России никто не планирует отключать. Запрещать полеты российских самолетов за границу – тоже. Даже руку Путину пожимать все соглашаются.

Заместитель главы Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев написал хамскую статью, что украинское руководство не самостоятельно, и нечего с ним вести диалог, попутно обвиняя Киев в фашизме. Каких действий Кремля в отношении Украины ожидать?

Пока у власти госбезопасность во главе с Путиным, ничего хорошего от Кремля ждать нельзя. Только подлости, коварства и агрессии.

Путин не потому захватил Крым, что россияне требовали. А потому, что лично он и его хунта решили так

Однако с точки зрения практической политики правильнее всего игнорировать то, что говорят об Украине в России. Это они говорят для самих себя. Политика Москвы давно сформирована. А на общественное мнение в России эти высказывания мало влияют. Само оно имеет нулевое значение для руководства. Взаимозависимость в стране обратная - Путин не потому захватил Крым, что россияне требовали, а потому, что лично он и его хунта решили так. А затем уже началась обработка общественного мнения, чтобы создать задним числом идеологический фундамент для состоявшегося факта. Автор: Фото из архива Юрия Фельштинского "Путина мало волнует, что думают россияне о том, что он говорит или пишет. Они не имеют возможности влиять на политику властей. Потому что они не избиратели в общепринятом значении. От их мнения ничего не зависит", - говорит историк Юрий Фельштинский. То же можно сказать в отношении истории. Как любую не чисто математическую науку ее легко исказить. Российское руководство прибегает к безумно примитивным фальсификациям. Разрушить их в честном споре историку не трудно. Но ведь открытой дискуссии никто не предлагает. Истина Путина не волнует. Его волнует зеркало, перед которым он стоит, когда сам с собой разговаривает. Для главы Кремля реален только один слушатель – он сам. У остального российского руководства тоже только один слушатель – Путин. Философия его никого в мире не волнует. Волнует то, что у него есть армия и атомное оружие. Все слова – обоснования свершившихся фактов.

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Перед 30-летием украинской независимости Путин написал эссе о том, что "украинцы и русские - один народ".

Сталин тоже писал статьи, как то "Марксизм и вопросы языкознания", и вся страна изучала и анализировала их. Научная ценность материала была равна нулю. Но страной правил тиран, и все обязаны были под угрозой смерти сходить с ума по поводу этой публикации. Так и со статьей Путина. Ни к истории, ни к исторической реальности и правде она отношения не имеет. Но в силу слабого культа личности Путина, который всячески пытаются развить в России, его соратники и купленные СМИ в России обсуждают вопрос о том, единый или не единый народ русские и украинцы.

Даже Сталину не пришло в голову заявлять, что украинцы, белорусы и русские – один народ

Сталин, кстати, когда вторгался в Польшу в 1939 году, тоже оправдывал агрессию "братской помощью" украинскому и белорусскому народам. Но даже ему не пришло в голову заявлять, что украинцы, белорусы и русские – один народ.

Насколько взгляды Путина разделяют россияне?

Во-первых, не уверен, что это его взгляды. Сомневаюсь, что он настолько глуп, что всерьез считает русских и украинцев одним народом.

Во-вторых, не уверен, волнует ли Путина хоть в какой-то степени, что думают россияне о том, что он говорит или пишет. Они не имеют возможности влиять на политику правительства. Потому что не являются избирателями в общепринятом смысле этого слова. От их мнения ничего не зависит. В-третьих, у нас нет возможности понять, что думают россияне о Путине. При диктатуре настоящие опросы общественного мнения невозможны. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и ЕС готовят санкции против России - СМИ Чего от Кремля еще ожидать Украине?

Мир, а не только соседи России, постоянно сталкивается с угрозами путинского режима. Троцкий планировал организовать мировую революцию. Сталин – захватить мир с помощью Красной армии. Путин – с помощью троянского коня под названием "русский мир". Каждая из этих угроз была частично реализована в свой исторический период. Потом ушла, как вода в песок, но оставляя после себя горы трупов. То же будет сейчас. Украина, к сожалению, в очень уязвимой позиции, так как не входит в НАТО, и российская армия уже захватила важные плацдармы в Крыму и на Донбассе. Последний может далее расширять, если российское руководство примет решение активизировать военные действия.

Россия начала войну против страны, не имевшей армии, правительства и президента

Какой путь проделала Украина с 2014 года?

Россия начала войну против страны, не имевшей армии, правительства и президента. К моменту завершения первого этапа агрессии, Украина заявила о себе миру как страна с оформившейся государственностью, отстоявшая независимость в войне с ядерной супердержавой, сформировавшая новое прозападное и проевропейское правительство, демократично избравшая президента, создавшая армию, и доказавшая миру, что имеет право на существование. Это главный результат российского вторжения. Только Путин может считать, что операция 2014 года завершились победой. Временная потеря Крыма – серьезная проблема. Но аннексию никогда не признает мировое сообщество, и при очередном витке исторических перемен статус полуострова будет изменен.

Америка перестала быть образцом демократии

Какие сейчас ключевые вызовы в мире?

Неоднократно за последние 100 лет Европа подвергалась советской, а теперь российской агрессии. Это главная ее проблема. Но есть и новые: неконтролируемая миграция. Также – коронавирус, рост ультраправых настроений и партий в ЕС, политический раскол в США, создающий угрозу стабильности в мире. Америка перестала быть образцом демократии.