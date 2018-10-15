Фрески с крупнейшего киевского собора украл Эрмитаж

Михайловский Златоверхий собор. Фото: http://7chudes.in.ua

Самый большой собор в древнем Киеве - Михайловский Златоверхий, закончили строить 17 октября 1113 года.

История Киевского Михайловского Златоверхого монастыря начинается с 11 июля 1108 гда упоминанием в летописи о закладке князем Святополком-Михаилом храма во имя св. Архистратига Михаила. Эта церковь была в то время единственной в Киеве, которая имела золотую баню и поэтому получила название Золотоверхой.

Михайловский собор построен из камня и кирпича на известково-цементном растворе техникой "смешанной кладки". Стены собора украшали мозаики и фрески. Часть мозаик и фресок Михайловского Златоверхого собора сохранилась.

Михайловский Златоверхий собор - крестово-купольный шестистолпный храм с тремя нефами. Наибольшей его святыней стали мощи святой великомученицы Варвары, привезенные в Киев женой князя Святополка. В 1240 году его ограбили и частично уничтожили орды хана Батыя.

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В первой половине XVIII века на территории монастыря произошло крупное строительство в стиле украинского барокко: в 1713 году построена трапезная церковь, в 1716-20 - каменная колокольня. Собор в настоящее время превратился в семикупольным сооружение, все бани которого были покрыты багрец золотом. В середине XVIII века построена каменная ограда фортификационного назначения. В конце XIX - начале ХХ века на территории монастыря возведены так называемые Михайловские гостиничные номера.

В 1919 году церковные ценности были конфискованы и разграблены большевиками. В 1934-1936 Михайловский Златоверхий собор, колокольня и часть других сооружений монастыря были снесены советской властью. Фрески, мозаики были перевезены в музеи Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Новгорода и других городов СССР. В годы Второй мировой войны некоторые фрески были вывезены в Германию, откуда они попали в Эрмитаж в Ленинграде.

В начале 1990-х годов Украинская православная церковь Киевского патриархата собирает средства для воссоздания собора. В нем проходит служба Украинской православной церкви, а рядом действует монастырь. Собор открыт в конце мая 1998 года.

Четыре фрагменты фресок XII века Михайловского Златоверхого собора, хранившиеся в Эрмитаже, были переданы Украине в 2001 году. В 2004 году было передано еще 7 фресок.