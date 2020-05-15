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пятница, 15 мая 2020 15:04

Фильм о Голодоморе вошел в топ The Guardian

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Фильм о Голодоморе вошел в топ The Guardian
Фильм "Цена правды" вошел в топ The Guardian. Фото: YouTube

Фильм о Голодоморе "Цена правды" вошел в топ фильмов года британского издания The Guardian.

"У Агнешки Холланд реальная история, которую она рассказывает - история, о которой мало говорят, - и один, убедительный и приятный персонаж, ее рассказывает. Это сильный фильм", - отмечает издание.

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Фильм "Цена правды" рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз.

В Москве он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Она показала ему преступления сталинского режима.

Историческая драма "Цена правды" о Голодоморе 1932-1933 годов вышла в прокат 28 ноября. Фильм сняла польский режиссер, трехкратная номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд. Лента совместного производства Украины, Польши и Великобритании.

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