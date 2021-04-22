Фермер обнаружил гробницу посреди поля

Фермер обнаружил гробницу бронзового или медного века на полуострове Дингл в ирландском графстве Керри.

На находку мужчина наткнулся выполняя земельные работы. Зацепил и перевернул большую каменную плиту, под которой оказалась укреплена камнями камера и вход в дополнительную. Внутри дополнительной нашел необычный гладкий камень овальной формы и человеческие кости, сообщает RTE.

Автор: rte.ie Фермер обнаружил необычную древнюю гробницу

Археологи, которые прибыли на место, предположили, что гробнице от 4 до 2,5 тыс. лет. Но не исключают, что она может быть более древней.

"Учитывая расположение, ориентацию в пространстве, наличие входной плиты, сначала подумали, что это гробница бронзового века. Но конструкция этой не похожа ни на одно из других захоронений бронзы, известных нам. Это очень необычная гробница", - отметил археолог Майкл О`Коллинз.

Назначение овального камня пока не понимают, но считают, что находка может иметь большое значение для понимания доисторических обрядов погребения.

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Автор: rte.ie Фермер обнаружил необычную древнюю гробницу

Недавно в селе Ридoдубы Чoртковского райoна Тернопольской области во время полевых работ обнаружили саркофаг с человеческими останками, которому около 5 тыс. лет. Каменную глыбу, которая прикрывала вход в гробницу, зацепили и проломили трактором. Сразу вызвали археологов. Те раскопали часть каменной дoмoвины, изготовленной из местного "красного" камня. Позже сообщили, что внутри увидели 3 человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это 11 разновеликих, от миниатюрных до пятилитровых, глиняных горшков - амфор, 2 хорошо заостренные кремневые топорики и долото. Скелеты принадлежат взрослым людям. На поясе одного сохранилась костяная пряжка. Нашли также подвеску с клыком и шило. Рядом с телами лежал череп. Он мог принадлежать кабану или свинье.