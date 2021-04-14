Открыли древний саркофаг, который нашли на поле

В Тернопольской области археологи открыли древнюю гробницу.
"Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть составлена из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Даже ее дно тоже было из камня. Как мы и предварительно предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника - III тысячелетия до нашей эры. Внутри мы увидели 3 человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это 11 разновеликих, от миниатюрных до пятилитровых, глиняных горшков - амфор, 2 хорошо заостренные кремянные топорики и долото", - рассказала археолог Марина Ягодинская, передает "Терен".
Скелеты принадлежат взрослым людям. На поясе одного сохранилась костяная пряжка. Нашли также подвеску с клыком и шило. Рядом с телами лежал череп. Он мог принадлежать кабану или свинье.
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Археологи начинают этап детального исследования артефактов. Они проведут анализы и замеры.
В будущем находки могут выставить на обозрение.
В селе Ридoдубы Чoрткивскoгo райoна Тернопольской области во время полевых работ обнаружили саркофаг с человеческими останками, которому около 5 тыс. лет. Каменную глыбу, которая прикрывала вход в гробницу, зацепили и проломили трактором.
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