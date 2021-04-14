Открыли древний саркофаг, который нашли на поле

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 315
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1089
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 513
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 99
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 756
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 486
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1557
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4338
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
3
22
19
5
4
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
Бэтмен и пасхальные кролики: мастерица создает сказочные имбирные пряники
Бэтмен и пасхальные кролики: мастерица создает сказочные имбирные пряники
Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар
Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар
Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам &quot;Одни дома&quot;
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1089
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 756
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2988
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 792
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 738
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 17:26

Открыли древний саркофаг, который нашли на поле

  Комментировать
Открыли древний саркофаг, который нашли на поле
В Тернопольской области обнаружили саркофаг возрастом 5 тыс. лет. Фото: teren.in.ua

В Тернопольской области археологи открыли древнюю гробницу.

"Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть составлена ​​из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Даже ее дно тоже было из камня. Как мы и предварительно предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника - III тысячелетия до нашей эры. Внутри мы увидели 3 человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это 11 разновеликих, от миниатюрных до пятилитровых, глиняных горшков - амфор, 2 хорошо заостренные кремянные топорики и долото", - рассказала археолог Марина Ягодинская, передает "Терен".

Скелеты принадлежат взрослым людям. На поясе одного сохранилась костяная пряжка. Нашли также подвеску с клыком и шило. Рядом с телами лежал череп. Он мог принадлежать кабану или свинье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время строительства дороги нашли жилье древних людей

Археологи начинают этап детального исследования артефактов. Они проведут анализы и замеры.

В будущем находки могут выставить на обозрение.

В селе Ридoдубы Чoрткивскoгo райoна Тернопольской области во время полевых работ обнаружили саркофаг с человеческими останками, которому около 5 тыс. лет. Каменную глыбу, которая прикрывала вход в гробницу, зацепили и проломили трактором.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли древний саркофаг, который нашли на поле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 13797
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 7686
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 7407
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 6723
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5886
Общество
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
 Просмотров: 27
Из врачей - только стоматолог: в колонии под Киевом вспышка Covid-19
Из врачей - только стоматолог: в колонии под Киевом вспышка Covid-19 Просмотров: 54
Умер автор легендарных памятников Киева
Умер автор легендарных памятников Киева
3
 Просмотров: 297
Стерненко готовится к апелляции, попросил не приходить под суд
Стерненко готовится к апелляции, попросил не приходить под суд Просмотров: 108
Поехал за покупками: в Польше украинец сбежал из самоизоляции
Поехал за покупками: в Польше украинец сбежал из самоизоляции Просмотров: 198
Больше всего комментируют
15
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
Голосов: 55931
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть