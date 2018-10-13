"Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем" - разработчик исторической игры

Фото: Александр Гандзий

Настольную игру "УПА - ответ непокорного народа" презентовали в Киевском университете имени Тараса Шевченко, где проходит фестиваль "История: UA".

"Эта игра стала известной еще до презентации. Она уже не дает покоя восточному соседу. В российских СМИ началась истерика, что мы будем учить детей воевать методами УПА. Это действительно так. Намерены популяризировать наших партизан, чтобы молодежь знала их. Чтобы враги знали что могут ожидать от украинцев. Игру распространяем по общественным организациях и учебных заведениях. Работаем над превращением ее в мобильное приложение, которое смогут загрузить все желающие", - говорит говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Игра комплектуется картой периода Второй мировой войны, пособие по истории УПА, книжечка с вопросами и игровые карточки.

"Дети бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем. Граждан нужно воспитывать с детства. Чтобы потом не приходилось проливать кровь, - считает разработчик настольных игр Юрий Смерига. - Рассчитана она на старшеклассников. Часть знаний они получают из учебников, остальные могут вычитать из игрового пособия. Движутся картой преодолевая различные задачи и отвечая на вопросы. Там не только факты надо знать, но и тексты песен. Используют фишки и карточки с названиями настоящих исторических частей и деятелей. Есть система отличий и денежного обеспечения - бофонами. Есть элементы настоящей жизни - повезло-неповезло ".

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"УПА - ответ непокорного народа" разработана динамично и имеет элементы компьютерных аналогов.

"Мы такие вещи в свое время рисовали сами, а нынешним детям намного легче. Я уже заказал для школы в своем родном селе на Полтавщине. Там директор сепаратисты, но буду добиваться чтобы учителя использовали ее на уроках. Она интересно сделана и стимулирует к изучению своего прошлого. Это не такая вещь, которую открываешь и она выглядит скучно. Есть элементы реальности, которые используют все компьютерные игры - чтобы человека зацепить ", - делится Роман Лысак.

Фестиваль "Історія: UA" проходит в Киеве в парке Тараса Шевченко и Красном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко. Лозунг фестиваля - "Делаем историю популярной". В рамках фестиваля запланированы исторические дискуссии, лекции по военной истории, выставки УИНП "УПА - ответ непокорного народа" и "Воины. История украинского войска". Также в парке Шевченко будут развернуты книжные выставки и выставка оружия, будет функционировать детская площадка и несколько тематических фотозон, будет работать военная почта.