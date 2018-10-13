 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 477
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1467
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1125
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 3843
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 954
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 729
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3978
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 783
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3546
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
2 Просмотров: 2124
Фото
Все фото
8
9
26
9
6
&quot;Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем&quot; - разработчик исторической игры
"Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем" - разработчик исторической игры
Савелий Крамаров: &quot;Дураки везде нужны&quot;
Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
Видео
Все видео
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 1845
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 648
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3546
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2808
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
Просмотров: 342
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 15:22

"Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем" - разработчик исторической игры
8

  Комментировать

На фестивале "История: UA" презентовали игру "УПА - ответ непокорного народа"
Фото: Александр Гандзий
На фестивале "История: UA" презентовали игру "УПА - ответ непокорного народа"
На фестивале "История: UA" презентовали игру "УПА - ответ непокорного народа"
На фестивале "История: UA" презентовали игру "УПА - ответ непокорного народа"
На фестивале "История: UA" презентовали игру "УПА - ответ непокорного народа"

Настольную игру "УПА - ответ непокорного народа" презентовали в Киевском университете имени Тараса Шевченко, где проходит фестиваль "История: UA".

"Эта игра стала известной еще до презентации. Она уже не дает покоя восточному соседу. В российских СМИ началась истерика, что мы будем учить детей воевать методами УПА. Это действительно так. Намерены популяризировать наших партизан, чтобы молодежь знала их. Чтобы враги знали что могут ожидать от украинцев. Игру распространяем по общественным организациях и учебных заведениях. Работаем над превращением ее в мобильное приложение, которое смогут загрузить все желающие", - говорит говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Игра комплектуется картой периода Второй мировой войны, пособие по истории УПА, книжечка с вопросами и игровые карточки.

"Дети бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем. Граждан нужно воспитывать с детства. Чтобы потом не приходилось проливать кровь, - считает разработчик настольных игр Юрий Смерига. - Рассчитана она на старшеклассников. Часть знаний они получают из учебников, остальные могут вычитать из игрового пособия. Движутся картой преодолевая различные задачи и отвечая на вопросы. Там не только факты надо знать, но и тексты песен. Используют фишки и карточки с названиями настоящих исторических частей и деятелей. Есть система отличий и денежного обеспечения - бофонами. Есть элементы настоящей жизни - повезло-неповезло ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забытую военную элиту Украины изобразили на плакатах

"УПА - ответ непокорного народа" разработана динамично и имеет элементы компьютерных аналогов.

"Мы такие вещи в свое время рисовали сами, а нынешним детям намного легче. Я уже заказал для школы в своем родном селе на Полтавщине. Там директор сепаратисты, но буду добиваться чтобы учителя использовали ее на уроках. Она интересно сделана и стимулирует к изучению своего прошлого. Это не такая вещь, которую открываешь и она выглядит скучно. Есть элементы реальности, которые используют все компьютерные игры - чтобы человека зацепить ", - делится Роман Лысак.

Фестиваль "Історія: UA" проходит в Киеве в парке Тараса Шевченко и Красном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко. Лозунг фестиваля - "Делаем историю популярной".

В рамках фестиваля запланированы исторические дискуссии, лекции по военной истории, выставки УИНП "УПА - ответ непокорного народа" и "Воины. История украинского войска". Также в парке Шевченко будут развернуты книжные выставки и выставка оружия, будет функционировать детская площадка и несколько тематических фотозон, будет работать военная почта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если бы в 1991-м начали играть таким, то не имели бы многих нынешних проблем" - разработчик исторической игры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 46283
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 42996
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 32548
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 14427
Шарлиз Терон в рубашке на голое тело поразила игривым образом
Шарлиз Терон в рубашке на голое тело поразила игривым образом
3
 Просмотров: 12276
История
Штат Юта признал Голодомор геноцидом
Штат Юта признал Голодомор геноцидом Просмотров: 117
Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения
Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения
 Просмотров: 126
Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"
Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"
9
 Просмотров: 1476
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 32503
В море нашли древнее кладбище кораблей
В море нашли древнее кладбище кораблей Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
34
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
6
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
Голосов: 931
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua