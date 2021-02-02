Эмигранты создали мощную общественную организацию

 
Ексклюзивы
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 351
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1386
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 279
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4077
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 360
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 198
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 756
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 1089
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 2016
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
14
5
10
6
5
Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад
Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
&quot;Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная&quot; - последнее письмо Евгения Плужника из Соловков
"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - последнее письмо Евгения Плужника из Соловков
На дне моря нашли античное судно
На дне моря нашли античное судно
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Интервью
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 351
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 774
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 279
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3222
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 396
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 08:20

Эмигранты создали мощную общественную организацию

  Комментировать
Эмигранты создали мощную общественную организацию
Конгресс Украинцев Канады насчитывает 33 украинских организаций и их филиалов по всей Канаде. Фото: https://ukr.media

В Виннипеге 3 февраля 1940-го создан общественно-общественную организацию Комитет украинцев Канады. Канада - третья страна по числу этнических украинцев.

Организация создана для координации действий местных украинских организаций и сотрудничества украинского общества с правительством Канады. Одним из соучредителей Комитета был отец Василий Кушнир. В состав вошли Братство украинских католиков, Союз гетманцев-государственников, Союз Украинцевй-самостийников, Украинское национальное объединение.

После Второй мировой войны к ним присоединились украинцы третьей волны эмиграции. Комитет помогал украинскому народу в борьбе за независимость, сохранение этнической и духовной самобытности эмиграции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы выкупили всю дешевую землю в Канаде

Организация постоянно отмечала выдающиеся даты украинской истории, устраивала различные акции протеста. По инициативе КУК в столице Канады Оттаве было организовано Украинское информационное бюро. Этот орган и сейчас является представителем интересов украинцев в парламенте и правительстве Канады. Впоследствии комитет переименовали в Конгресс Украинцев Канады.

Сегодня он насчитывает 33 украинских организаций и их филиалов по всей Канаде, 6 провинциальных советов, 34 городских отделы и большое количество отдельных комитетов.

Массовое переселение украинцев в Канаду началось в конце XIX века, когда канадское правительство активно поощряло широкомасштабную иммиграцию из Центральной, Южной и Восточной Европы.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эмигранты создали мощную общественную организацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Эмигранты создали мощную общественную организацию

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 13302
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9072
2 копейки стоят 30 тыс. грн: как выглядит монета
2 копейки стоят 30 тыс. грн: как выглядит монета Просмотров: 8370
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
6
 Просмотров: 6813
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности Просмотров: 5841
История
Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад
Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад
14
 Просмотров: 4284
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
5
 Просмотров: 477
Во рту мумии обнаружили язык из золота
Во рту мумии обнаружили язык из золота Просмотров: 441
Опубликовали материалы о борьбе белорусов за независимость
Опубликовали материалы о борьбе белорусов за независимость Просмотров: 126
Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде
10
 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
10
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
8
Зеленский "закрыл" телеканалы Newsone, 112 и Zik
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Голосов: 177
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть