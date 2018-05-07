Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

8 мая 1891 в возрасте 59-лет умерла Елена Павловна Блаватская. Она была известна во всем мире как основательница Международного теософского общества, талантливая писательница, знаток древних эзотерических учений.

Ее труды оказали огромное влияние на творческую и общественную деятельность выдающихся представителей мировой науки, искусства, литературы и политики. Среди них Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Николай и Елена Рерихи, Максимилиан Волошин, Махатма Ганди и Джавахарлал Неру.

Родилась Елена Блаватская в 1831 году в городе Екатеринославе, теперь город Днепр, в аристократической семье. Обучение ее проходило за рубежом. В 17 лет вышла замуж, с единственной целью - выйти из-под контроля родных. Через 3 месяца после венчания сбежала от намного старшего мужа к родным в Одессу, а затем в Константинополь. С этого времени начались ее странствия и поиски себя.

Фото: gazeta.ua

Ее интересовали необычные и сверхъестественные явления. Жила в Индии, Америке, где исследовала различные религии, мифологии, культы, древние философские системы. В 1848 -1875 годах осуществила трижды кругосветное путешествие.

В 1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Генри Олкоттом основала Теософское общество, главной целью которого было "создать ядро ​​Всемирного Братства, где не будет иметь значения разница расы, цвета кожи, пола, каста и вероисповедания".

Gazeta.ua предлагает взглянуть на женщину, которая перевернула мировоззрение многих людей в XIX в, глазами ее близких и друзей.

Автор: wikiquote.org Елена Петровна Блаватская

Кэмпбелл Фер Планк, член Американской секции Теософского общества:

Сила и энергия ее характера поразили мое воображение, и я захотел услышать учение женщины, которая не только победила преследования и трудности всякого рода, но и пересилила смертоносных орудий нашего возраста: насмешку, презрительный хохот, раздавшийся в двух частях света. Она одна из всех вождей человечества дала мне истинное познание и научила стоять за правду перед лицом всего мира.

Генри Олькотт - полковник американской армии, журналист:

"Ее жизнь была сплошным мученичеством из любви к людям ... далека от любого эгоистического мотива, она посвящала жизнь и силу деле любви, не дожидаясь ни благодарности, ни награды".

Уильям Кингслад - автор "Евангелия праведности" и др. книг и многочисленных статей по вопросам Теософии:

"Ведущей нотой всех ее учений и всей жизни ее была самопожертвование. Так она учила нас теософии не словами, а примером. Она сама была самой большой из теософов не потому, что создала теософский движение и принесла миру сокровища древней Мудрости, а потому, что способна была на большое самоотречение ".

Раи Б.К.Лахири - индийский брахман, после активный член Теософского общества:

Неужели людям Запада недостаточно того, что гордый брахман, который никогда ни перед кем не склонял головы, кроме Высшего Сущего, если он перед этим белой йогин Запада составляет руки, как послушное дитя?

В автобиографической книге "Моя жизнь" Махатма Ганди отмечал, что на его мировоззрение повлияли личное общение с членами Теософского общества и чтение трудов Елены Блаватской. Также он говорил, что для него было бы радостью "коснуться края одежды дамы Блаватской".