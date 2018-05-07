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вторник, 08 мая 2018 08:21

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

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Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон
В Каневе несут гроб Тараса Шевченко на перезахоронение. Фото: t-shevchenko.name

8 мая 1861 года в Петербурге на Смоленському кладбище выкопали гроб с телом украинского поэта Тараса Шевченко для перезахоронения. Он завещал похоронить в Украине.

Поэт умер 10 марта 1861 года в своей мастерской при Петербургской академии искусств, где прошли последние годы его жизни. Похоронили художника 28 февраля на Смоленском кладбище в Петербурге. Хлопоты по перевозке тела Тараса Шевченко в Украине взяли на себя его друзья, члены Украинской общины в Петербурге - Михаил и Александр Лазаревские, Пантелеймон Кулиш, Григорий Честаховский.

8 мая 1861 года гроб выкопали. Деревянный гроб вложили в свинцовый. А тот - в сосновый, обитый по углам железом и взимаемую двумя железными ремнями. Поставили ее на дроги - воз без боковых досок. перенесли через весь Петербург к Московскому вокзалу и железной перевезли в Москву. Далее путь проходил через Серпухов, Тулу, Орел, Кромы, Дмитровск, Севск, Глухов, Кролевец, Батурин, Нежин, Носовка, Бобровицу, Бровары в Киев. Через 10 дней гроб встретили горожане и студенты. Среди них были историк и философ Михаил Драгоманов, общественный деятель Фаддей Рыльский, историк Владимир Антонович, писатель Михаил Старицкий. В Канев Шевченка перевезли по Днепру на пароходе "Кременчуг" за 2 дня. Из-за наводнения гроб на берег вывезли люди, запряженные в повозку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гроб Тараса Шевченко везли на Чернечую гору казацкойhttps://gazeta.ua/articles/history-journal/_derevyanu-trunu-vikopali-iz-zemli-i-vklali-u-svincevu-a-tu-v-sosnovu-domovinu/697275 телегой

Рассматривали три варианта для перезахоронения: Выдубицкий монастырь, Аскольдова могила и гора Щекавица. Художник Григорий Честаховский настоял - тело надо везти в Канев в 130 км от Киева. Мол, об этом его просил сам Шевченко перед смертью. Считал, что там похоронен казацкий предводитель Иван Подкова. 19 мая гроб на руках понесли к Днепру. Власти запретили речи в церкви, поэтому их произносили дорогой.

На рассвете следующего дня на пароходе "Кременчуг" тело Шевченко повезли в Канев. Его сопровождали братья Никита и Иосиф Шевченко с женами, сестра Ярина, Варфоломей с семьей. Также были художник Иван Сошенко и поэт Михаил Чалый с женами, историк Александр Лазоревський, поэт Виктор Забила, композитор Николай Лысенко, писатель Михаил Старицкий.

Из-за наводнения пароход остановился на небольшом островке в 300 м от берега. Ни один рыбацкая лодка не мог выдержать веса гроба. Нельзя было и перенести ее на руках вброд. Тогда в казацкого телеги запрягли две пары волов и по мели перевезли гроб на сухую землю. Двое суток он стоял в Успенском соборе. На Чернечую гору гроб 22 мая несли на руках. В процессии участвовали около 2 тыс. человек.

Две недели крестьяне плахтами, мешками, платками носили землю, чтобы насыпать высокий курган. Его обложили камнями так, чтобы придать вид степного. Установили дубовый крест. Люди ходили на Чернечую гору, как к чудотворной иконе, - просили исцеления от болезней.

Ночью 21 января 1978-го на склоне Чернечей горы облил себя бензином и поджег инженер Олекса Горняк. Перед этим разбросал около тысячи листовок с призывом к независимости Украины. Милиционеры сказали жене Горняка, что он погиб в автомобильной аварии.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
08
мая

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

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