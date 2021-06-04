Экскаваторы, взрывчатка и сотни килограммов золота - в Украине активизировались черные археологи

Археологи сообщили, что черные копатели разорили места научных раскопок на острове Березань, что на Днепровско-Бугском лимане. В VII в. до н.э. там возникла первая греческая античная колония Борисфенида, которая и является центральным объектом исследований, а около 10 лет назад обнаружили еще и средневековый некрополь. Сейчас копатели повредили некрополь и прорыли 20 прорезов до предела официальных раскопок.

Черная археология процветает во многих странах, но в Украине часто остается безнаказанной. Среди причин ее широкого распространения украинские ученые называют бедность и то, что легальные раскопки государство практически не финансирует. Говорят, что копатели имеют снаряжение лучше, чем настоящие исследователи. Часто имеют и оружие, поэтому охранники памятников, преимущественно пожилые люди из близлежащих сел, не могут им противостоять.

"Мародеры работают особенно удачно на Черкасщине, где курганов тысячи. Грабят и на юге - памятники античности и скифские курганы, грабят и в центре страны, забирая все из древнерусских могил. В Украине есть такие частные коллекции, которым может позавидовать любой музей. Появился спрос, богатые люди создают свои музейчики. За находки, соответственно, хорошо платят, поэтому желающие и копают ценности, как картошку!", - рассказывал директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко.

Gazeta.ua предлагает вспомнить громкие ограбления памятников и могил черными археологами в Украине.

• В 2006 году ночью, неподалеку от райцентра Любомль на Волыни, черные копатели с помощью металлодетекторов раскопали два древнерусских могильника. Нашли клад воина-дружинника. Спеша убежать, не заметили пряжку и мужские медные украшения. Еще на месте раскопа лежали фрагменты керамической посуды и наконечники стрел.

• В 2009 году вблизи села Старобогдановка Михайловского района Запорожской области черные копатели ограбили крупнейший курганный комплекс эпохи бронзы Куляб-могилу. В поисках золота разрыли яму глубиной 10 м. и повредили курган. Нашли кости животных и людей, повыбрасывали их и скрылись. Куляб-могила занимает территорию около 130 м. Зафиксирована в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Автор: zruchno.travel Курган Куляб-могила.

• В 2012 году возле сел Орява и Козева Львовской области копатели разрыли 5 братских захоронений русских и австрийцев времен Первой мировой войны. В те времена погибших солдат и офицеров хоронили с личными вещами, поэтому копатели искали именно их. Когда забрали снаряжение, золото, серебро, иконы, награды, то раскидали человеческие останки у ям и покинули место раскопа.

Автор: gazeta.ua Останки солдат времен Первой мировой войны, разбросанные черными копателями

• В 2014 году трое жителей Феодосии, с помощью специального водолазного оборудования и ножовки, отрезали и доставили на берег грузовую стрелу затонувшего во время Второй мировой войны теплохода "Жан Жорес". Хотели сдать ее на металл. Теплоход "Жан Жорес" 16 января 1942 года входил в порт Феодосии с грузом артиллерийских орудий и снарядов, подорвался на мине и затонул. Во время происшествия погибли 40 человек. Судно признали объектом культурного наследия.

Автор: beregfeo.com Корабль "Жан Жорес" затонул подорвавшись на мине у феодосийского порта

• В 2016 году в селе Пятидни недалеко от Владимира-Волынского, черные копатели провели раскопки на месте массового расстрела евреев нацистами. Искали ценности. Подобное делали за 2 года до того, что привело к возбуждению уголовного дела по факту надругательства над могилами, но результата оно не имело. Представители еврейской общины отмечали, что раскопки - дело рук одних и тех же людей. Они срезали дерн с шурфа, копали яму, после чего занимались грязными делами и тщательно засыпали ее, чтобы никто не видел.

Автор: vidomosti-ua.com Мемориальный комплекс расстрелянным евреям находится рядом с селом Пятидни Владимир-Волынского района.

• В том же 2016-м на Николаевщине черные археологи почти разрушили здание старинной винодельни усадьбы Анатолия Бредихина, которая действовала во времена Российской империи. Среди местного населения по сей день ходят слухи о том, что где-то под землей или в стенах усадьбы хранятся сокровища - яйца Фаберже. Их искали сотню лет, но все еще продолжают.

Автор: news.pn Черные археологи продолжают разрушать усадьбу Бредихина

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• 22 мая 2017 года СБУ пресекла попытку контрабандного вывоза за границу культурных ценностей времен Киевской Руси. Их нашел черный археолог в Черкасской области. Это были старинные украшения из золота и серебра. Мужчина пытался продать их дельцам, которые занимались перепродажей ценностей за границу.

Автор: nslovo.com Вместе с хламом находят металлические и ценные вещи времен Киевской Руси

• В начале 2018 года в селе Русанов Броварского района Киевской области неизвестные раскопали древнерусское городище XII в. в поисках сокровищ. Повредили слои фортификационных укреплений. Еще в 1990 году на том месте нашли две печати князя Владимира Мономаха.

Автор: Гавриленко Филипп В селе Русанов ранее находили печати времен Владимира Мономаха

• В августе 2018 года через частный аукцион Violity за 82,4 тыс. грн. продали серебряный ритон - уникальный предмет скифской эпохи, который копатели нашли в Винницкой области. Ни имени покупателя, ни того, кто нашел и продал раритет, узнать правоохранителям не удалось. Ритон служил атрибутом царской власти в VII-III вв. до н.э. С его помощью земные властители сближались с миром небесным. Ритоном пользовались и славяне-язычники. Использовали его для своих ритуальных обрядов, в частности свадебных.

Автор: violity Серебряный ритон продали на аукционе Violity за 82,4 тыс. грн

• В том же 2018 году на территории Украины нашли уникальной шлем эпохи бронзы. Информация о нем также появилась на интернет-аукционе Violity. А начальную стоимость лота "владелец" оценил в 10 тыс. грн. Затем шлем появился на лондонском аукционе Timeline. Его приобрела женщина из графства Кент. Заявила, что шлем происходит из коллекции ее дедушки. Якобы он приобрел его в Германии после Второй мировой войны.





Автор: violity Шлем бронзового века из Украины оказался в Великобритании

• В 2019 году вооружении черные копатели ограбили один из скифских курганов в поселке Григорьевка Запорожской области. Вынесли скифскую катакомбу и впускное Ямное захоронение. Забрали все находки и даже человеческие кости. Задержать их правоохранителям не удалось.

Автор: facebook.com/vladmoroko Копатели уничтожили курган в поселке Григорьевка

• 5 апреля 2021 года в селе Малая Перещепина Новосанжарской общины Полтавской области неизвестные разбили памятный знак булгарского хана Кубрату (ок. 600-668). Группа черных копателей работала перфораторами в надежде найти что-то под памятником. Само место связано с Малоперещепинским кладом, который считают крупнейшим в Восточной Европе. На сокровище наткнулись случайно еще в 1912 году дети Федор Деркач и Карп Маджар. Специалисты тех времен собрали 50 кг серебряных и 25 кг золотых вещей. На сегодняшний день ни одного предмета там не осталось, а место является важным для Болгар и их истории.

Автор: Національна поліція Неизвестные копали под памятником хану Кубрату в селе Малая Перещепина

• Недавно редактор журнала "Музеи Украины" Виктор Тригуб сообщил, что черные археологи при поддержке кого-то из СБУ и политика "Юги" раскопали могильник скифской царицы на Полтавщине. Имели при себе 159 кг. тротила и экскаватор. Им удалось достать около 250 кг. скифского золота. Сейчас никаких подробностей о преступниках и местонахождение клада нет. Показали только фото сокровищ, которые потеряла Украина.

Автор: "Музеї України" Копатели разорили курган скифской царицы. Вынесли 250 кг. золота

Официально в Украине раскопки могут проводить научные работники с опытом проведения археологических работ. Они обязаны применять научные методики. Результаты их работы должны быть полноценным источником культурного наследия. Свои находки археологи обязаны передать в музейный фонд. Также раскопки проводят перед строительством или прокладкой дорог. Закон обязывает застройщиков приглашать исследователей.