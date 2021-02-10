Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому

Во Львовской области мужчина с помощью металлодетектора нашел фрагмент металлического барельефа с изображением дворянина и его вассалов.

"Вероятно, это барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру ІІІ Захватчику 1347 года", - написал в Facebook доктор исторических наук Тарас Чухлиб и предложил передать находку в музей.

Такие случаи происходят все чаще. Много ценных вещей найденных на территории Украины появляются на интернет-аукционах.

Gazeta.ua выяснила, что официально в Украине раскопки могут проводить научные работники с опытом проведения археологических работ. Они обязаны применять научные методики. Результаты их работы должны быть полноценным источником культурного наследия. Свои находки археологи обязаны передать в музейный фонд.

Также раскопки проводят перед строительством или прокладкой дорог. Закон обязывает застройщиков приглашать исследователей.

Кто такие черные археологи

Черными археологами или копателями называют людей, которые проводят раскопки без разрешения.

Издавна существовали люди, которые пытались искать сокровища. С XIX века копатели нанесли большой ущерб для украинской науки. Они раскапывали курганы и переплавляли золотые украшения скифов. Таким образом уничтожали драгоценные артефакты и получали дешевое золото плохого качества.

В современном мире появлению черных археологов поспособствовали частные коллекционеры. Они интересуются не только драгоценными сокровищами, но и простыми доисторическими предметами. За такие находки готовы платить большие деньги.

Кто имеет право приобрести металлоискатель

В Украине покупать металлоискатели разрешено всем. Использовать их запрещено в местах, где раскопки могут повредить культурный слой и в местах древних и исторических сражений.

Продаются по цене от 2 до 200 тыс. грн. Они различаются по чувствительности, способностью распознавать находки и другими показателями.

Автор: pexels.com Во многих странах запрещено покупать металлоискатели или для них требуется разрешение. В Украине может приобрести любой желающий.

Может ли государство вернуть находки

Официальные органы не имеют возможности влиять на форумы или аукционы черных археологов. Но иногда удается передать музеям находки.

Бидон с документами УПА обнаружили в Тернопольской области 2 копатели. Хотели продать в Черкассах. Тогда СБУ удалось выявить черных археологов. Их убедили добровольно передать находку государству. Документы отправили на реставрацию.

2015 году на Львовщине копатели нашли древний меч. Его нелегально продали в Россию. 2016-го через эстонскую границу оружие попытались вывезти на грузовике в Европейский Союз. Эстонские таможенники обнаружили контрабанду. Украина заявила, что меч нашли на ее территории. Это удалось доказать и оружие отдали. Сейчас меч находится в историко-краеведческом музее города Винники во Львовской области.

На интернет-аукционе в 2018 году продали серебряный рог скифской эпохи. Его нашли черные археологи в Винницкой области. Ни имени покупателя, ни того, кто нашел и продал раритет, узнать не удалось.

Автор: ТСН В апреле 2018 года ограбили городище ХII веках в Киевской области. Неизвестные выкопали несколько больших ям

Наказывают ли за такую ​​деятельность

Черные археологи разрушают исторические памятники и не дают возможности ученым изучать находки. Во время своей деятельности они ничего не документируют и часто уничтожают то, что им не интересно. Копатели оправдываются, что стремятся помочь археологам. Но своими действиями делают больше вреда, чем пользы.

"Артефакт, который изымается или от культурного слоя, или даже из верхнего пахотного слоя или даже поверхности памятника без конкретной привязки существенно теряет свою научную ценность. В археологов даже есть такая поговорка "не столь важно, что ты нашел, сколько - где ты это нашел". Когда псевдоисследованиями занимаются кладоискатели, они не интересуются контекстом находки, а наоборот - разделяют эти два понятия. Грубо говоря, отлучая ту же фибулу, кольцо, острие стрелы и тому подобное из почвы, они уничтожают информацию о том, где она конкретно локализована, к какому объекту могла относиться, как это коррелируется с другими комплексами того или иного поселения, захоронения, какие выводы на основе этого можно было бы сделать", - считает директор по научной работе историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" Андрей Филипчук.

Сами ученые жалуются, что закон против черных археологов не действует.

"Есть закон "Об охране памятников", но он просто не действует! Поэтому в Украине не редкость, когда памятники, которые находятся на земельных участках, можно таранить бульдозером, а жаловаться в суд - нет смысла. Это системная проблема, к сожалению", - сказал кандидат исторических наук Андрей Петраускас.

Автор: vinnitsaok.com.ua Черные археологи выставили на аукцион артефакты из курганов в Винницкой области. Вернуть находки государству не удалось

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Какова процедура передачи находок государству?

Гражданский кодекс Украины называет сокровищем закопанные в земле или сокрытые иным способом деньги, валютные ценности, другие ценные вещи, собственник которых неизвестен или утратил на них право собственности. Если вы нашли современные деньги неизвестного владельца, то они становятся вашими.

Но если клад имеет культурную ценность, то он становится собственностью государства. К ценностям относятся предметы искусства, исторические артефакты. Особую культурную ценность предметов определяют в каждом конкретном случае на основании экспертного заключения.

Гражданин имеет право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости клада, если он немедленно сообщил в Национальную полицию или орган местного самоуправления. При этом в законодательстве не указали, кто именно должен платить вознаграждение.

Сокрытие найденного клада грозит штрафом в 1170-2550 грн, общественными работами или арестом до 6 месяцев.

Возле села Скоблеве Казанковского района Николаевской области незаконно разрыли бульдозером царский скифский курган. Он есть в реестре и охраняется государством.

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Есть ли черные археологи в других странах

В Великобритании нужно получить разрешение на металлоискатель. Тогда можно присоединиться к группе археологов-любителей и проводить раскопки за пределами археологических памятников.

В Болгарии разрешено покупать металлоискатели, но запрещено пользоваться ими любителям.

Российское законодательство незаконное изъятие археологических находок карает штрафом в 500 тыс. руб. - 187391 грн. За раскопки на археологических памятниках можно получить до 6 лет тюрьмы.

В Беларуси любые нелегальные раскопки запрещены.

В странах Южной Америки черных археологов называют "уакерос" - грабители могил. Они уничтожают памятники древних цивилизаций континента.

Автор: Miguel Vera "Остановите уакерос!" - плакат из музея Брюнинга в Перу против черных археологов

Были ли попытки узаконить дело копателей в Украине

За Виктора Януковича хотели принять закон, который легализовал бы частные археологические коллекции.

Планировали контролировать копателей и выдавать лицензии. Для артефактов устраивать государственные аукционы. Но закон не приняли.

Неизвестные пытались ограбить курган в селе Новоселовка возле Днепра. Археологи нашли там свежие следы незаконных раскопок. Во время экспедиции обнаружили узкий глубокий вертикальный лаз и горизонтальные проходы внутри кургана высотой 4,5 м.