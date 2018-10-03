Египетской мумии выдали европейский паспорт

В сети опубликовали фото необычного европейского паспорта. Его выдали умершему человеку - фараону Рамзесу II.

Мумия египетского фараона Рамзеса II вдруг начала разлагаться. Было принято срочное решение перевезти ее самолетом из Египта во Францию ​​для проведения экспертизы и реставрации. Об этом написал в своем Facebook пользователь Dmitry Bulatov.

Автор: znaj.ua Мумию Рамзеса II отправили в Париж с паспортом

Так как по законам Франции, любая персона (живая или мертвая), въезжающая на территорию страны, должна иметь удостоверение личности, мумии оформили современный египетский паспорт 1974-го.

В графе "род занятий" написали "царь (умер)".

Автор: znaj.ua Мумию Рамзеса II отправили в Париж с паспортом

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Рамзес II, или Рамзес Великий, является одним из самых известных фараонов Древнего Египта. Правил в XIII в.. до н.е. в течение 66 лет. Завоевал Палестину и Ливан. Имел более 160 детей от многих женщин. При нем могущество Египта достигло вершины.