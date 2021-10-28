Дзигоро Кано: кому Google посвятил дудл в этот день

 
Ексклюзивы
1/5
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 1953
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 495
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 882
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 5040
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2610
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 711
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2052
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1647
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6363
Фото
Все фото
11
17
11
9
4
Как в старину выглядел Стрыйский парк во Львове - подборка фото
Как в старину выглядел Стрыйский парк во Львове - подборка фото
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото
Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото
Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
Видео
Все видео
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Интервью
1/5
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 252
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 747
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 756
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2655
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1683
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 441
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
четверг, 28 октября 2021 09:52

Дзигоро Кано: кому Google посвятил дудл в этот день

  Комментировать
Дзигоро Кано: кому Google посвятил дудл в этот день
Дзигоро Кано изобрел дзюдо. Фото: Google

Поисковик Google посвятил дудл 161-му дню рождения дзюдоиста Дзигоро Кано.

Он создал боевое искусство дзюдо.

Дудл создала художница Синтия Ченг из Калифорнии.

Слово "дзюдо" означает "мягкий путь". Дзигоро создал спорт на основах справедливости, вежливости, безопасности и скромности.

В детстве Кано Дзигоро не отличался физической силой. Поэтому он начал учить боевое искусство джиу-джитсу. Его тренером был бывший самурай Фукуду Хатиносуке.

Кано добавил элементы западной борьбы к джиу-джитсу. Таким образом смог побеждать в поединках. Позже Дзигоро устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы и так создал дзюдо. Он говорил, что этот спорт основан на философии максимально эффективного использования энергии и жизни для процветания себя и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google празднует 23-летие. Интересные факты о поисковике и фото "сладкого" дудла

В 1882 году Дзигоро основал тренажерный зал боевых искусств Кодокан дзюдо в Токио. Этот год считается началом нового боевого искусства.

Google 8 октября посвятил дудл 150-летию со дня рождения украинского силача Ивана Пиддубного. Компания изобразила шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе анимированным дудлом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дзигоро Кано: кому Google посвятил дудл в этот день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Убийца наследника престола умер от чахотки

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 5049
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
5
 Просмотров: 4257
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3798
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор Просмотров: 3267
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 3024
История
Убийца наследника престола умер от чахотки
Убийца наследника престола умер от чахотки
 Просмотров: 360
Как в старину выглядел Стрыйский парк во Львове - подборка фото
Как в старину выглядел Стрыйский парк во Львове - подборка фото
11
 Просмотров: 774
В центре российского города обнаружили захоронение жертв репрессий
В центре российского города обнаружили захоронение жертв репрессий Просмотров: 342
Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды
Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды
 Просмотров: 819
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
17
 Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
5
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
3
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
2
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
1
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Голосов: 730
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть