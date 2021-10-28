Дзигоро Кано: кому Google посвятил дудл в этот день

Дзигоро Кано изобрел дзюдо. Фото: Google

Поисковик Google посвятил дудл 161-му дню рождения дзюдоиста Дзигоро Кано.

Он создал боевое искусство дзюдо.

Дудл создала художница Синтия Ченг из Калифорнии.

Слово "дзюдо" означает "мягкий путь". Дзигоро создал спорт на основах справедливости, вежливости, безопасности и скромности.

В детстве Кано Дзигоро не отличался физической силой. Поэтому он начал учить боевое искусство джиу-джитсу. Его тренером был бывший самурай Фукуду Хатиносуке.

Кано добавил элементы западной борьбы к джиу-джитсу. Таким образом смог побеждать в поединках. Позже Дзигоро устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы и так создал дзюдо. Он говорил, что этот спорт основан на философии максимально эффективного использования энергии и жизни для процветания себя и других.

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В 1882 году Дзигоро основал тренажерный зал боевых искусств Кодокан дзюдо в Токио. Этот год считается началом нового боевого искусства.

Google 8 октября посвятил дудл 150-летию со дня рождения украинского силача Ивана Пиддубного. Компания изобразила шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе анимированным дудлом.