Два друга искали потерянное кольцо, а нашли клад

В Северной Ирландии нашли клад. Фото: LedBible

Двое мужчин в Северной Ирландии нашли клад.

Сосед-фермер попросил их помочь отыскать потерянное в поле обручальное кольцо, сообщает LedBible.

Пол Рейнард и Майкл Гвинн стали искать кольцо металлоискателем.

Найти кольцо им не удалось, но они нашли 84 золотых монеты достоинством в $ 128 тыс.

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Музей Ольстера в Белфасте еще проводит оценку находки. Некоторые из монет относятся ко времени правления короля Генриха VIII в начале 1500-х годов.

Охотник за сокровищами Билли Воган, 54 года, нашел древний золотой браслет неподалеку от родного города Уайтхейвен, Великобритания. Украшение происходит с бронзового века. Ему около 4 тыс. лет. Племенные аристократы носили подобные для демонстрации достатка.