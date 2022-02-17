Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е

Фото: Fortepan

Gazeta.ua опубликовала фото Японии 1920-х годов.

Большинство фотографий сделали в городе Никко в центре острова Хонсю. Это поселение известно традиционной резьбой. Оно украшает здания храмов и монастырей. "Не говори "прекрасно!", пока не увидел Никко" - говорят местные жители.

В 1920-х годах Япония прошла через недолгий период демократизации. Император Тайсе принял избирательную реформу. Она давала всем мужчинам от 25 лет право на голосование. Японское общество пыталось найти компромисс между монархическими и демократическими идеями. При этом в стране жестко боролись против коммунизма.

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В 1926 году императором Японии стал Хирохито. Во время первой половины его правления в Японии усиливалась политика милитаризма.

Gazeta.ua показала фото Берлина в 1968 году. Восточная часть города являлась столицей просоветской Германской демократической республики. Город поделили стеной, которую жителям запретили пересекать. На фотографии попала центральная площадь столицы Александерплац.