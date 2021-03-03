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среда, 03 марта 2021 10:08

Драгоценные бусы и керамические саркофаги - раскопали древнейшее кладбище домашних животных

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Археологи обнаружили новые находки на кладбище домашних животных античного порта Береника в Египте.

Они раскопали остатки 585 животных в отдельных захоронениях. Большинство скелетов - 90%, принадлежали котам, хотя встречались и большие и маленькие собаки, а также обезьяны - бабуины и макаки. Возраст останков оценили в около 2 тыс. лет, передает Daily Mail.

На многих животных увидели ошейники, драгоценные ожерелья. При захоронении их покрывали тканями или помещали в керамические саркофаги. На костях исследователи обнаружили свидетельства тяжелых болезней, а иногда остатки пищи - это доказывает, что люди ухаживали за ними до последнего.

Автор: M.Osypinska
  На кладбище античного порта Береника обнаружили новые находки
На кладбище античного порта Береника обнаружили новые находки

Мумифицированных животных на кладбище не хоронили, а также их не приносили в жертву. По словам ученых, это указывает на то, что животных не чествовали как богов. Они были обычными домашними любимцами, а хозяева их очень любили.

Впервые кладбище в Беренике обнаружили в 2011 году. Первые археологические работы начали в 2017-м и проводят их сезонно до сих пор. Кладбище действовало с I - II вв. н.э и является одним из древнейших известных. Оно уникально тем, что обычно животных в Египте хоронили вместе с их хозяевами, а не отводили для этого отдельное место.

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Автор: M.Osypinska
  На кладбище античного порта Береника обнаружили новые находки
На кладбище античного порта Береника обнаружили новые находки

Ранее на кладбище Береники находили 86 кошачьих, 9 собачьих и 4 обезьяньи скелета. Ни на одном из них не увидели следов убийства или мумификации. Исследования обезьян показали, что их завезли из Индии. Они принадлежали к виду макак-резус и макак индийский.

"Это уникальная находка. До сих пор на археологических раскопках в Африке никто не находил индийских обезьян. Интересно, что даже древние письменные источники не упоминают об этой практике. Мы знали, что специи, ткани и другие товары ввозятся из Индии. Оказалось, что обезьян тоже импортировали", - говорила зооархеолог из Польши Марта Осипинска.

Предполагали, что владельцы потратили большие усилия и средства, чтобы перевезти обезьян через Индийский океан. Однако стресс от путешествия, изменения климата и питания могли вызвать шок и нанести животным смертельный вред.

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Дата
03
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