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Дождался своего часа. Снесли памятник "болгарском Ленину"

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Дождался своего часа. Снесли памятник &quot;болгарском Ленину&quot;
На Полтавщине снесли памятник Димитрову. Фото: "Історична правда"

В селе Лобачи Решетиловской территориальной общины Полтавской области демонтировали памятник болгарскому коммунистическом лидеру Георгию Димитрову.

Его перевезли в "Парке советского периода" в Путивле на Сумщине, сообщает "Історична правда".

Закон о декоммунизации запрещает памятники людям, связанным с деятельностью коммунистической партии.

"Георгий Димитров - соратник Иосифа Сталина. В эпоху Димитрова Болгария начала сильно зависеть от СССР и даже называлась иногда "Семнадцати республикой Советского Союза". Его называли "болгарским Лениным". После смерти Димитрова возвели мавзолей в Софии вроде ленинского", - рассказал региональный представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар.

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Он поблагодарил председателю Полтавского областного совета Александру Беленькому и Решетиловской городской голове Оксане Дядюновой за выполнение закона. Выразил благодарность директору Путивльского государственного историко-культурного заповедника Сергею Тупику за выделение средств на транспорт и горючее.

Памятник коммунистическом деятелю Якову Свердлову снесли в селе Калиновка Семеновского поселкового совета на Полтавщине. Сносом занялся Калиновский старостат после обращения на горячую правительственную линию сотрудников Института нацпамяти и активистов ОО "Рассвет".

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