Документы полковника УПА выложили в сеть

Фото: Центр исследований освободительного движения

К 110-летию со дня рождения полковника УПА Василя Сидора на псевдо "Шелест" опубликовали подборку фотографий и документов.

Онлайн-выставку подготовили Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ.

"Шелест" выполнял разведывательные задания. В 1942 году его группа ликвидировала в Киеве агентов немецкой полиции безопасности, убийц ОУНовского лидера Дмитрия Мирона - "Орлика".

Он считался правой рукой главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Создал и возглавил крупнейшую из генеральных военных округ - УПА-Запад. Она действовала в Карпатах до 1949 года. Погиб во время боя с МГБ.

Обнародовали личные фото и переписку "Шелеста", документы МГБ об операции по розыску, протоколы допросов пленных подпольщиков, агентурные донесения, планы агентурно-оперативных мероприятий.

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"Деловая переписка руководителей помогает лучше понять военно-политическую ситуацию, а также настроения и надежды подпольщиков после окончания Второй мировой войны", - объясняет составитель коллекции, сотрудник Центра исследований освободительного движения Денис Пасечник.

"Интересно, что на Каменец-Подольщине горят колхозы, а войска, идущие на восток, сильно деморализованы благосостоянием, которое они видели на западе. Все говорят, что уже в колхозах работать не думают. Это дает нам определенные надежды" , - пишет в письме к "Шелесту" Роман Шухевич под псевдонимом "Монах".

28 января 1929 года в Вене начался І Конгресс украинских националистов. На нем украинские деятели основали Организацию украинских националистов. Лидером ОУН стал полковник Евгений Коновалец.