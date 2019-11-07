Договорились о новой линии разграничения фронта

Украинцы встретились с поляками в Изяславе, чтобы договориться о линии разграничения войск Источник: nailizakon.com

Представители польского и украинского правительств подписали протокол об установлении демаркационной линии между Польшей и Украинской Народной Республикой 7 ноября 1919-го в Изяславе - теперь райцентр Хмельницкой области.

В документе говорилось о линии разграничения между армиями обеих сторон на период перемирия. Также в договоре было сказано об установлении телефонного связи.

Перед тем части Украинской галицкой армии оставили Галицию. Западноукраинские земли были оккупированы Польшей. На них создали польскую администрацию. Против нее развернулось партизанское движение.

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Решением Высшего совета Парижской мирной конференции от 21 ноября 1919-го утвержден устав для Восточной Галиции. Согласно ему Польше передано мандат Лиги Наций на управление краем в течение 25 лет с обязательным обеспечением галицким землям автономного статуса.

Через 2 недели постановлением Высшего совета деятельность польской администрации допускалась только к западу от линии Керзона. Однако это решение полностью игнорировалось польским правительством.

Договор о советско-польской границе подписали 16 августа 1945-го. Украина потеряла земли Закерзонья - Холмщину, Лемковщину, Надсянье, Подляшье. Договор состоял из вступления и 4 статей. Стороны выразили желание урегулировать вопрос в "духе дружбы и согласия". Границы устанавливались вдоль "линии Керзона" с отклонениями в пользу Польши на 5-30 км в некоторых районах.