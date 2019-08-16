Польше отдали заселенную украинцами территорию

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 72
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 567
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1611
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1692
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1143
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6426
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1620
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
14
13
3
8
7
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
&quot;Мужики меня не любят. Относятся безразлично&quot; - помещик Григорий Галаган
"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото
С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Видео
Все видео
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
Запустили проект по защите курганов
Запустили проект по защите курганов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 567
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1611
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6426
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 342
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 10:54

Польше отдали заселенную украинцами территорию

  Комментировать

Договор о советско-польской границе подписали 16 августа 1945-го. Украина потеряла земли Закерзонья - Холмщину, Лемковщину, Надсянье, Подляшье.

Договор состоял из вступления и 4-х статей. Стороны выразили желание урегулировать вопрос в "духе дружбы и согласия". Границы устанавливались вдоль "линии Керзона" с отклонениями в пользу Польши на 5-30 км в некоторых районах.

Договор окончательно закрепил вхождение Галичины и Волыни в состав СССР. Польша отказалась от "восточных кресов" - окраин Польского государства в пользу Союза. При этом к Польше присоединились украинские этнические территории.

Договор ратифицировали в Варшаве 5 февраля 1946-го. Он создал прецедент для "обмена населением" - насильственным акциям переселения, которые проводили военные обеих стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Польши в 1946-м принудительно выселили полмиллиона украинцев

Автор: tyzhden.ua
  СССР и Польша урегулировали границы в 1945-м
СССР и Польша урегулировали границы в 1945-м

Красная армия начала вторжение на земли Западной Галиции и Волыни 17 сентября 1939-го. "Почему вы нас не встречаете? Разве вы нам не рады?" - такие разговоры между пришельцами и местными крестьянами зафиксировали тогдашние источники. Часть украинцев приветствовала приход Красной армии именно как способ избавиться от репрессивного к украинцам политического режима поляков. Однако часто "торжественную встречу" Красной армии устраивала сама Красная армия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польше отдали заселенную украинцами территорию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 109215
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 25002
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 23346
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 23232
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15204
История
Сосуд для слез и перстень - нашли захоронение аристократа
Сосуд для слез и перстень - нашли захоронение аристократа
Запивали тоску по дому - раскопали винодельню крестоносцев
Запивали тоску по дому - раскопали винодельню крестоносцев Просмотров: 72
Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом
Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом
 Просмотров: 360
Казаки разбили королевскую армию на переправе
Казаки разбили королевскую армию на переправе
 Просмотров: 486
Археологи нашли яйцо возрастом 8,5 млн лет
Археологи нашли яйцо возрастом 8,5 млн лет Просмотров: 756
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Голосов: 523
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua