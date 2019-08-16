Польше отдали заселенную украинцами территорию

Договор о советско-польской границе подписали 16 августа 1945-го. Украина потеряла земли Закерзонья - Холмщину, Лемковщину, Надсянье, Подляшье.

Договор состоял из вступления и 4-х статей. Стороны выразили желание урегулировать вопрос в "духе дружбы и согласия". Границы устанавливались вдоль "линии Керзона" с отклонениями в пользу Польши на 5-30 км в некоторых районах.

Договор окончательно закрепил вхождение Галичины и Волыни в состав СССР. Польша отказалась от "восточных кресов" - окраин Польского государства в пользу Союза. При этом к Польше присоединились украинские этнические территории.

Договор ратифицировали в Варшаве 5 февраля 1946-го. Он создал прецедент для "обмена населением" - насильственным акциям переселения, которые проводили военные обеих стран.

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Автор: tyzhden.ua СССР и Польша урегулировали границы в 1945-м

Красная армия начала вторжение на земли Западной Галиции и Волыни 17 сентября 1939-го. "Почему вы нас не встречаете? Разве вы нам не рады?" - такие разговоры между пришельцами и местными крестьянами зафиксировали тогдашние источники. Часть украинцев приветствовала приход Красной армии именно как способ избавиться от репрессивного к украинцам политического режима поляков. Однако часто "торжественную встречу" Красной армии устраивала сама Красная армия.