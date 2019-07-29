Дневник еврейской девочки нашли в тайнике

69-летний Отто Франк на чердаке убежища за несколько часов до официального открытия дома-музея Анны Франк Фото: Арнольд Ньюман

По данным голландского информатора гестапо обнаружило тайник и арестовало 4 августа 1944 года в Амстердаме 15-летнюю Анну Франк и ее семью. Она - автор дневника о скитаниях евреев.

Евреи, живущие в Германии начинают испытывать притеснения нацистов еще в 1933 году. Немецкий еврей Отто Франк решает эмигрировать в Амстердам. Отто основал фирму по производству добавок для джемов "Опекта". Летом 1942 года, накануне своего 13-летия, дочь Анна увидела в витрине магазина красно-белый блокнот и уговорила отца его подарить. Решает вести дневник.

В мае 1940 года Гитлер захватил страну. Право собственности на фирму переходит голландским бизнес-партнерам Франка - Иоганнес Клейману и Яну Гису. Евреям запрещено вести бизнес. Франк спешно переоборудует в офисе своей фирмы тайные комнаты. Разрешение дали голландцы, которым он передал бизнес. Приют занимает с третьего по пятый этажи в задней части фабрики "Опекта". Единственный проход - на третьем этаже, замаскированный под шкаф с документами.

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Позже присоединяется коллега по бизнесу Герман ван Пельс вместе с женой и сыном и их друг-дантист Фриц Пфеффер. Пищу им приносят голландские друзья - супруги Миеп и Ян Гис. У семьи есть радио, изредка доставляют газеты.

"Все труднее осознавать, что мы никогда не можем выйти ни улицу. И чувствовать постоянный страх из-за того, что нас обнаружат и расстреляют", - пишет Анна 28 сентября 1942. Зимой 1944 все в тайнике слышат новость по радио - министр образования Нидерландов Херрит Болкенштейна призывает сограждан сохранять любые документы, в том числе дневники, в качестве доказательства страданий голландцев в годы немецкой оккупации.

В августе в убежище ворвалась голландская полиция. Евреев депортируют в польский концентрационный лагерь Освенцим. В январе первой умирает от голода жена Отто Франка. Анну и ее старшую сестру перевели в концлагерь Берген-Бельзен. Обе сестры погибают в марте 1945 года от вспышки эпидемии тифа. Единственный, кто выжил - Отто Франк. В январе 1945 года советские солдаты освободили его из Освенцима. Он сразу же поехал в тайник. Там супруги Гис передали ему найденный в тайнике дневник Анны.

Отто Франк издал его на голландском языке через два года, а в 1952 году произведение переведено на 67 языко и выпущено тиражом более 16 млн экземпляров. В 1960 году в доме, где скрывалась семья Франк, открыли музей Анны Франк. В нем демонстрируется оригинал дневника.

1 октября 1946 Нюрнбергский Международный военный трибунал вынес приговор 22 главным нацистским преступникам. 12 из них приговорены к смертной казни, трое - к пожизненному заключению, еще четверо - к длительным срокам заключения. Трех подсудимых оправдано.