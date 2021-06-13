Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Севастополь основали на территории древнегреческой колонии Херсонес. Картина "Русская эскадра на Севастопольском рейде". Художник Иван Айвазовский, 1846 год.

На берегу Ахтиарской бухты 14 июня 1783-го адмирал Томас Маккензи основал первую в Крыму военно-морскую базу Ахтиар, впоследствии названную Севастополем. Для строительства использовали камни с руин древнегреческого города Херсонес.

Адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи прибыл на полуостров Крым на фрегате "Осторожный" под командованием капитана Ивана Берсенева.Должен был выбрать гавань на юго-западном побережье, на котором собирались построить стратегический военный порт.

Когда сошли на плоский мыс, то они сразу же решили здесь закладывать порт. С этого мыса было хорошо видно вход в бухту и вся бухта, что тянется к развалинам Инкермана. Берсенев рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

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21 февраля 1784-го Екатерина II своим указом приказала устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества. Название города состоит из двух греческих слов Севастос - "священный" и полис - "город".

Начались работы по закладке военного порта. В окрестностях гавани нашли старые каменоломни. Там камнетесы начали приобретать строительный камень. Часть камня принимали из руин Херсонеса. Взрывали здания, которые в то время еще имели хорошое состояние. Одновременно со строительством города началось межевание земель.

Площадь города составляет 1079 км кв., при этом акватории внутренних морских бухт занимают 216 км кв.

В марте 2014-го в результате аннексии Крыма город оказался под контролем России.

В Крыму 8 июня 1827-го основали грязевой курорт Саки. Это первая в Российской империи грязелечебница. Во времена Крымского ханства Саки был небольшим селом, входивший во владение знатного крымского рода Мансур. Лечебные грязи уникальные по своим целебным свойствам. В их составе различные вещества органического и неорганического происхождения. Лечебный ил насыщенный сероводородом. Грязь повышает сопротивляемость болезням, прекращает размножение микробов.