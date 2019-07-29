Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Со дня своего открытия, статуя использовалась как маяк.Фото: dailymail.co

На острове Бедлоу в США первый камень для 40-метрового пьедестала Статуи Свободы заложили 5 августа 1884 года.

В 1856 году французы задумали создать памятник дружбы к столетию победы в Войне за независимость США. Скульптор Бартольди только что вернулся из США - его захватил масштаб и природные чудеса этой страны. Он уже представлял себе будущую статую как огромный 50-метровый маяк у входа в гавань. По договоренности Америка строит пьедестал, а Франция - создает статую и устанавливает ее в США.

Огюст Бартольди стал создавать гипсовую модель статуи свободы высотой 11 метров. Ему позировала 40-летняя Изабелла Бойер - вдова производителя швейных машинок Исаака Зингера. В правой руке она держит факел, в левой - скрижаль. На нем написано "JULY IV MDCCLXXVI - 4 июля 1776", дата принятия Декларации независимости США. В парижской мастерской скульптора на Монпарнасе десятки рабочих под его руководством стали строить 50-метровую статую. Инженер Гюстав Эйфель помог Бартольди разработать металлическую арматуру этого произведения. Общий вес меди, которую использовали для отлива статуи, - 31 тонна, а общий вес стальной конструкции - 125 тонн.

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Место для статуи Свободы в нью-йоркской гавани - остров Бедлоу, где еще с начала XIX века стоял форт в форме звезды. Найти средства на дальнейшее строительство помог издатель Джозеф Пулитцер (1847-1911). В своей газете New York World выделил несколько полос в поддержку сбора пожертвований

Статую в Париже разобрали и частями переправили через Атлантику в 214 огромных ящиках. Монумент официально открыли через четыре месяца после прибытия последнего ящика - 28 октября 1886 года.

Федеральное правительство США 10 марта 1862 впервые выпустил в обращение бумажные деньги. Нью-йоркская компания American Bank Note напечатала банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 долларов - на общую сумму $ 60 млн.