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среда, 20 ноября 2019 13:23

Для крестьян ввели штрафы

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Для крестьян ввели штрафы
"Зорка охраняй социалистический урожай" пропагандистский плакат 1936-го Фото: artchive

Правительство УССР приняло решение о введении натуральных штрафов в сельских хозяйствах 20 ноября 1932-го. Оно привело к увеличению количества жертв Голодомора.

"К колхозам, допустившим хищение колхозного хлеба и злостно срывающим план хлебозаготовок, применить натуральные штрафы порядком дополнительного задания по мясозаготовкам размером 15-месячной нормы сдачи данным колхозом мяса как обобщенного скота, так и скота колхозников", - говорилось в решении.

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Через 6 дней в прессе УССР появился приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР Василия Полякова, в котором было указано, что репрессия - мощный способ преодоления классового сопротивления хлебозаготовкам. К "классовым врагам, которые срывали борьбу за хлеб" позволили применять любые меры.

18 ноября 1932-го ЦК Компартии Украины издал постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок". Документ впервые утвердил мероприятия, связанные с занесением хозяйств на "черные доски".

Название репрессии исходило от способа отличия передовых и отстающих сельских хозяйств в период Голодомора 1932-33 годов. Села или колхозы, которые выполняли "нормы" заготовок заносили на "красную доску", а те, что не могли - на черную.

Голодные села, которые попадали в список оказывались в полной социальной изоляции, их блокировали спецотряды.

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Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

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