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пятница, 11 мая 2018 08:20

Депортация крымских татар началась в три часа утра

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Депортация крымских татар началась в три часа утра
Черный рассвет". Фото: художник Рустем Еминов

11 мая 1944 года государственный комитет обороны СССР принял историческое постановление № 5859 о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР.

Советские карательные органы начали подготовку масштабной операции по выселению крымскотатарского населения с полуострова еще задолго до принятия решения высшим военно-политическим руководством о ее проведении. Основанием для депортации в документе указывалось: "В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей Красной армии, оборонявших Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной армии...". К 1 июня 1944 года крымские татары получали статус "спецпоселенцев".

18 мая нарком НКВД Берия отчитывался Сталину и Молотову о начале депортации крымских татар: для загрузки в эшелоны подготовили 90 тыс. человек, из которых 48 тыс. отправили на восток. На следующий день по всему полуострову депортировали 136 тыс. 412 человек.

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18 мая 1944 в 3 часа утра силами НКВД началась депортация крымских татар с родины. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 000 человек.

Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны с ними отправляли в места ссылки. По воспоминаниям очевидцев, тех, кто сопротивлялся или не мог идти, часто расстреливали на месте. В дороге ссыльных кормили редко и часто солёной пищей, после которой хотелось пить. В некоторых эшелонах ссыльные получили еду первый и последний раз на второй неделе пути. Умерших хоронили наспех рядом с железнодорожным полотном или не хоронили вообще.

В телеграмме НКВД на имя Сталина говорилось, что было выселено 183 155 человек. По официальным данным депортировали 144 тысячи крымских татар, по крымскотатарским источникам - 228 500. Значительное количество депортированных умерли от голода и болезней в первую же зиму 1944-1945 годов. В карательной операции участвовали 32 тысячи сотрудников НКВД.

Большую часть депортированных направили на спецпоселение в Узбекистан, часть - в ГУЛАГ, а еще часть - для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна. Депортация была одним из средств "детатаризации" Крыма. В 1989 году Верховный Совет СССР осудил депортацию крымских татар и признал ее незаконной и преступной.

225 тысяч крымских татар выселили с полуострова в 1944 году, по данным Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи. Из них за первые 1,5 года спустя умерли около 110 тыс. В карательной операции участвовали 32 тыс. сотрудников НКВД. 260 тысяч крымских татар жили в Крыму в 2013 году. Это - около 12% населения полуострова.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
11
мая

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Депортация крымских татар началась в три часа утра

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