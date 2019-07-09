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вторник, 09 июля 2019 12:14

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

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День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар
Большой киевский пожар начался 9 июля 1811 Фото: borschagovka.info

Крупный пожар разгорелся на Подоле в Киеве 9 июля 1811 года. Тогда за 3 дня выгорело 2068 подольских домов. В начале XIX в. Киев состоял из 3-х районов - Печерской крепости, Верхнего города и Подола. В городе проживало до 40 тыс. жителей.

Большинство домов расположенных на Подоле были построены из дерева, лишь немногие укреплялись камнем. В июле в городе стояла сильная жара. Тогда высохли колодцы и некоторые районы Днепра. Пожар начался в районе Киево-Могилянской академии и распространился на Контрактовую площадь и Флоровский монастырь.

"Пламенные волны, переходящие из одной части города в другую, сильный ветер, которые разносит во все стороны горящие доски, черный густой дым, падение домов - все это представляло зрелище необычное и ужасное", - вспоминал украинский историк Николай Закревский. Тогда ему было 6 лет.

Усилили пожар многочисленные склады с маслом и спиртным, которые начали взрываться. Общая паника в городе, отсутствие полицейского надзора вызвали массовые мародерства. Повсюду городская беднота и бандиты разносили частные дома и опустошали погреба. В ходе спасения больных и немощных людей погибло до 30 монахинь Фроловского монастыря.

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Наиболее подробное художественное описание и первую печатную память об этом событии создал писатель Федор Глинка, который путешествовал тогда Украиной.

"Бедствие сделалось неминуемым и всеобщим; день претворился в ночь; каждое огромное здание представлялось огнедышащим жерлом, извергающим пламя, дым и пепел. каменные дома горели и с треском распадались; великолепные храмы пылали; сотни малых хижин во мгновение ока превращались в пепел. Все пожарные трубы, все полицейские отряды, несколько батальонов солдат и несколько тысяч народа не могли подать никакой помощи нижнему Киеву", - пишет он.

Пожар 1811 стал в глазах современников самым трагическим событием в истории города.

После выгорания Подола назначили расследование. Сначала решили, что это была диверсия французских агентов. Именно тогда Наполеон Бонапарт готовил свой поход в Российскую империю. Единственными мощными крепостями на его пути были Киев и Рига, Латвия. Царские войска организовали в Киеве базу резервных армий. Дальнейшее расследование установило, что виновником трагедии был 15-летний парень Василий Авдеев. Тогда он играл с самодельной пороховой питардой и бросил ее на копну соломы, которая и разгорелась. Из-за узости городских улочек и человеческую теснину пожарные не смогли вовремя локализовать место разгара.

После пожара Деление было построено по проекту киевского архитектора Меленского и петербургского — Уильяма Гесте. Вместо узеньких и улицы улочек были проложены ровные широкие улицы, делили территорию на прямоугольные кварталы. Таким образом появилась сеть улиц, которые мы привыкли видеть сегодня. От древнего "допожежного" планирования района сохранились только улицы Покровская и Притиско-Никольская.

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Дата
09
июля

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

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