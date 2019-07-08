В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Крупный пожар на Подоле в Киеве произошла 9 июля 1811 года. Это одна из самых мощных и катастрофических пожаров в истории столицы.

За три дня огонь уничтожил более 2 тысяч домов, 12 церквей, 3 монастыря. В пожаре устояли только единичные постройки: дом Петра I, дом Мазепы, дом Рыбальского, дом Назария Сухоты, первый этаж Контрактового дома, отдельные церкви.

Пожар начался углухому углу узкой улицы возле Житнего рынка и церкви Николая Притиска. Через узость и беспорядок подольских улочек пожарные не смогли вовремя локализовать пожар и она охватила весь район. Из-за жары сгорели все деревянные постройки и каменные сооружения (горели крыши, двери, окна, полы, мебель, имущество).

Поговаривают, что поджог совершили французские шпионы накануне французско-российской войны 1812 года. Тем временем французские дипломаты и шпионы пытались использовать Польшу и Украину в борьбе против Российской империи.

Автор: cdiak.archives.gov.ua Доклад Киевского губернского правления киевскому военному губернатору Н. А. Милорадовичу о выводах следствия по выяснению причин возникновения и последствий пожара на Подоле.

Автор: cdiak.archives.gov.ua Доклад Киевского губернского правления киевскому военному губернатору Н. А. Милорадовичу о выводах следствия по выяснению причин возникновения и последствий пожара на Подоле.

После пожара Деление было построено по проекту киевского архитектора Меленского и петербургского — Уильяма Гесте. Вместо узеньких и улицы улочек были проложены ровные широкие улицы, делили территорию на прямоугольные кварталы. Таким образом появилась сеть улиц, которые мы привыкли видеть сегодня. От древнего "допожежного" планирования района сохранились только улицы Покровская и Притиско-Никольская.

Автор: cdiak.archives.gov.ua План Подола и плоской части м. Киева, на котором отражена застройка, созданная после пожара

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Писателя и общественного деятеля 57-летнего Николая Руденко приговорили к 13 годам ссылки в лагерях Мордовии, Россия, 1 июля 1977-го. Проходил по делу за "антисоветскую агитацию и пропагадну". Все произведения писателя были изъяты из библиотек по приказу председателя Главлита УССР Михаила Познякова.