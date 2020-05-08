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суббота, 09 мая 2020 10:00

День Победы был основой для советской идеологии - историк

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День Победы был основой для советской идеологии - историк
День Победы в СССР не праздновали 20 лет Фото: yablor.ru

Первый праздник в честь победы над нацистской Германией с военным парадом провели 24 июня 1945 года. Впоследствии о действе забыли на долгие 20 лет.

"Сначала 9 мая и 3 сентября - день победы над милитаристской Японией были объявлены выходными, - рассказывает историк Яна Примаченко. - Уже в 1947-м от такой практики отказались и никаких официальных церемоний не проводилось. Конечно, были какие-то сообщения в газетах, вечером пускали салюты, но на тот момент праздник был домашним, а не огосударствленным. было очень много раненых, инвалидов войны, города и села лежали в руинах и власти решили, что лишний раз напоминать людям о цене победы не уместно. Надо было восстанавливать страну, преодолевать голод, чтить погибших, а не проводить никому не нужны помпезности".

Второй раз парад победы проводят в 1965-м году за генсека Леонида Брежнева.

"Именно тогда и возникли все традиционные советские атрибуты, которые сейчас помнят большинство рожденных в СССР, - говорит историк. - Тогда же 9 мая вновь объявили выходным днем. Возник культ Дня Победы. До того, важнейшими событиями в жизни советского народа считались гражданская война и "Октябрьская революция" - 7 ноября. Но именно с 1965-го руководство СССР взяло курс на создание новой "исторической общности" - советского народа. Ее должно было что-то объединять, поэтому точкой отсчета рождения этого сообщества и центральной исторической датой избрали Победу над нацизмом. Надо сказали, что этот проект был успешным и ментально советский народ таки был сформирован, хотя только частично".

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Когда распался СССР говорили, что вместе с СССР умрет и эта советская ментальность.

"Так считали, но затем в 2000-х социологические исследования прежде всего Левада Центра начали фиксировать, что этот Homo Sovieticus (человек советский) сам себя возрождает. Это дало основания считать, что общность все же была сформирована и присутствует на постсоветском пространстве. Где-то больше, где меньше.

Сейчас в России продолжается культивирование этого праздника и подчеркивается его парадная составляющая. Россия взяла 9 мая за миф происхождения, вокруг которого происходит построение идентичности. Например, для Украины таковым является миф казачества".

"У нас другой путь, - отмечает Примаченко. - Украинцы должны помнить о той цене, которую Украина заплатила в этой войне. Следует не увлекаться внешней атмосферой парадов, маскарадов и помнить, что война это смерть, голод, сироты, инвалиды , разруха. О чем советская власть хотела не вспоминать".

Больше о капитуляции Германии и мифах о Второй мировой войне читайте в журнале "Країна" за 7 мая 2020 года.

Большинство украинцев соглашаются с утверждением, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны вместе с Германией.

Так положительный ответ дали 56% опрошенных социологами украинцев. На западе соглашаются 63%, на востоке - 44. Не согласны с утверждением 24%, а 20% не определились.

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