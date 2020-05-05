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вторник, 05 мая 2020 17:05

Украинцев расспросили о виновных в развязывании Второй мировой

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Украинцев расспросили о виновных в развязывании Второй мировой
Встреча солдат вермахта и красной армии. 17 сентября 1939 года СССР начал вторжение в Восточную Польшу, аннексировав Галичину и Волынь. Перед этим подписал с нацистской Германией пакт Молотова - Риббентропа. Фото: territoryterror.org.ua

Большинство украинцев соглашаются с утверждением, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны вместе с Германией.

Так положительный ответ дали 56% опрошенных социологами украинцев. На западе соглашаются 63%, на востоке - 44. Не согласны с утверждением 24%, а 20% не определились. При этом нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, сообщается на официальном сайте фонда "Демократические инициативы".

Около 52% граждан считают, что День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% считают днем ​​празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

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Празднование в Украине одновременно Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня Победы - 9 мая поддерживают 39% украинцев. Около 32% считают, что отмечать следует только День Победы 9 мая, а 14% - только День памяти и примирения. Для 6% этот день является просто дополнительным выходным.

61% украинцев не поддерживают идеи участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились. Около трети поддерживают решение о запрете георгиевской ленты, но еще около трети не поддерживают, остальным все равно. Меньше всего сторонников запрета - на юге и востоке страны.

Признание воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, еще 22% - против этого решения.

Социологическое исследование проводилось фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля. Опросили около 2 тыс. украинцев из всех подконтрольных областей.

В декабре 2019-го во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что СССР был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. По его словам, "Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии".

Кроме того, со слов президента РФ, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы".

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