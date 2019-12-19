Путин оправдал нападение СССР на Польшу

Путин заявил, что нападение было оправдано, потому что Польша не контролировала свою армию. Фото: Укринформ

Президент РФ Владимир Путин оправдал нападение советских войск на Польшу в 1939 году.

На пресс-конференции 19 декабря заявил, что Польша не контролировала свою армию, сообщает "Украинская правда".

"Советские войска вошли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на это обстоятельство, войска-то зашли, но зашли после того, как польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши и именно находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем было бы даже разговаривать на эту тему", - заявил Путин.

23 августа 1939 Третий рейх и Советский Союз заключили договор о ненападении. В секретном протоколе к нему они поделили Польшу.

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1 сентября 1939 войска нацистов вторглись на территорию Польши с запада. 17 сентября 1939 года в Польшу с востока вошли советские войска.

Президент России Владимир Путин заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются российскими территориями, которые он планирует вернуть. Об этом он сказал на своей пресс-конференции, ссылаясь на историю СССР и ротации населения, которые проводили Ленин и Сталин.