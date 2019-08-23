День Независимости: как украинцы добивались собственного государствао

Украина в своей истории могла стать независимой не менее 7 раз. Большинство попыток она осуществила в XX в. Тогда различные части нашей страны объявляли о своем суверенитете.

Gazeta.ua предлагает вспомнить их.

16 августа 1649 гетман Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с Польским королем Яном Казимиром. По нему впервые в истории появилось Украинское казацкое государство.

Его границы определялись Киевским, Черниговским и Брацлавским воеводствами. Столицей стал город Чигирин. Казаки освободили крестьян.

Польские вельможи не желали терять Украину поэтому решили бороться с казаками до победы или поражения. После смерти гетмана сами украинцы не смогли удержать государство и в борьбе за власть разорвали его на 2 части.

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Автор: m.krytyka.com Николай Ивасюк. Въезд Богдана Хмельницкого в Киев

1708-го года понимая, что русский царь Петр I стремится раз и навсегда ликвидировать автономию казацкой Украины, гетман Иван Мазепа заключает союз со шведами. В подписанном соглашении украинцы отмечают, что страна должна быть свободной и независимой.

"Войско Запорожское и народ весь украинский приказываю принять в нашу оборону, поэтому публичным этим универсалом, что мы получили, объявляем с тем намерением: как его, так и их от неправного и неприязненного московского господства, с Божьей помощью, хотим защищать и охранять и защищать обещаем, пока обижаемый народ, сбросивший московское ярмо, не придет к древним своим вольностям'', - говорилось в соглашении.

К сожалению, гетман не провел ни одной подготовки среди казачества Левобережной Украины. Большинство старшины не восприняли поступок гетмана. Решили выступить на стороне России. Многие не могли простить Мазепе роскошной жизни. Поэтому вместо обещанных десятков тысяч казаков, гетман привел к шведской армии только 7 тыс.

В решающей битве под Полтавой 8 июля 1709-го московиты, что значительно превосходили шведов в количестве солдат, победили и поставили точку на попытке возрождения независимости Украинского казацкого государства. Столицу Батурин и Запорожскую Сечь уничтожили российские войска. С этого времени началась масштабная русификация украинцев.

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Автор: all-russia-history Густав Седерстерм. Мазепа и Карл XII после Полтавской битвы

22 января 1918-го Украинская Центральная Рада IV универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

"Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством украинского народа. Со всеми соседними государствами, такими как: Россия, Польша, Австрия, Румыния, Турция и другими мы хотим жить в согласии и дружбе, но ни одно из них не может вмешиваться в жизнь самостоятельной Украинской Республики. Власть в ней будет принадлежать только народу Украины, именем которого, пока соберется Украинское Учредительное Собрание, будем править мы, Украинская Центральная Рада, представительница рабочего народа - крестьян, рабочих и солдат, и наш исполнительный орган, который будет называться Советом народных министров'', - говорилось в документе.

Через неделю Киев захватили большевики и устроили красный террор, уничтожив более 5 тыс. врагов революции".

Центральная Рада переехала в Житомир, откуда и руководила борьбой. Ненадолго спасти Украину смогли только немцы, согласились помочь освободить страну от большевиков в обмен на продовольствие.

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Автор: wikipedia Вступление немецких войск в Киев в 1918-м

16 февраля 1918-го Законодательная Рада Кубанской Народной Республики провозгласила о независимости Кубани.

За несколько дней по окончании сессии представители Совета приняли резолюцию о присоединении Кубани к Украине.

Помешало этому нерешительное отношение гетмана Павла Скоропадского к объединению с республикой. Стороны подписали только торговые соглашения и тянули с общей мобилизацией - объединиться не смогли. Это позволило большевикам за 1 год и 9 месяцев захватить всю Кубанскую республику и Украину.

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Автор: dniprograd.org Кубанские казаки уезжают на фронт 1918

19 октября 1918-го Украинский национальный совет во Львове провозгласил о создании Западно-украинской Народной Республики.

За 3 дня до этого император Австро-Венгрии Карл I Габсбург провозгласил манифест "К моим верным австрийским народам", в котором речь шла о предоставлении национальной автономии всем народам империи. Украинцы решили воспользоваться этим шансом и провозгласить в противовес полякам собственное национальное государство на землях Галичины, Буковины и Закарпатья. Столицей выбрали город Львов, а президентом Евгения Петрушевича. Украинцы понимали, что поляки также претендовали на эти земли. Поэтому решили действовать быстро.

1 ноября 1918-го полковник Дмитрий Витовский организовал во Львове "ноябрьский срыв" - украинцы захватили все правительственные учреждения города без единого выстрела. Военные передали власть Национальной Раде. В тот же день впервые над городом взвился украинский флаг. Это привело к войне с Польшей, которую поддерживали французы.

22 января 1919-го Западно-Украинская Народная Республика и Украинская Народная Республика подписали акт злуки.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", - объявили в документе.

Но удержать независимость украинцы снова не смогли. Одни видели большую угрозу в поляках, другие в большевиках. Поэтому договориться об объединении усилий не удалось. Желанный веками акт быстро потерял свое значение. Впоследствии поляки оккупируют ЗУНР, а большевики УНР.

Совет послов Антанты в отношении восточных границ Польши от 15 марта 1923 официально закрепила суверенитет Польши над всей Галицией.

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Автор: vgolos.com.ua Ноябрьский чин 1918. Украинцы берут под контроль правительственные учреждения Львова

15 марта 1939-го Сейм Карпатской Украины провозгласил о независимости государства.

Чехословакия предоставила Карпатской Руси автономии после Мюнхенского сговора нацистской Германии и Франции с Великобританией. Но Венгрия претендовала на эти земли. В ночь с 13 на 14 марта венгерские части вторглись на территорию Карпатской Украины. В течение нескольких дней велись кровавые бои, в которых у воинов организации "Карпатская Сечь'' почти не было шансов на победу.

Надеясь на какую-то международную поддержку, 15 марта украинцы объявили о независимости Карпатской Украины. Президентом избрали священника Августина Волошина. Гербом стал медведь на красном поле. За гимн выбрали "Ще не вмерла Украина". Государство лишена какой-либо поддержки просуществовало 3 суток.

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Автор: memory.gov.ua Бойцы Карпатской Сечи у штаба

30 июня 1941-го в оккупированном нацистами Львове провозгласили Акт восстановления Украинского государства.

"Волей украинского народа Организация Украинских Националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает восстановление Украинского Государства, за которое положили свои головы целые поколения лучших сыновей Украины. ОУН, ведущая в последних десятилетиях кровавого московско-большевистского порабощения упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не сдавать оружия так долго, пока на всех украинских землях не будет создана суверенная Украина", - зачитывал Ярослав Стецько.

Однако попытка самовольного провозглашения государства вызвала недовольство Адольфа Гитлера. Он отмечал, что украинские территории уже захвачены немецкими войсками и орошены их кровью. При этом ОУН не смогла или не захотела организовать масштабное противостояние в тылу советов в Западной Украине. Также немцы надеялись, что украинская нация трудом поможет им в их борьбе.

Получив отказ, 5 июля 1941 года гестаповцы арестовали Бандеру и правительство Ярослава Стецько вместе с 300 членами ОУН. Гитлер приказал немедленно уничтожить движение Бандеры.

Самых главарей ОУН отправили в к "Целленбау" - обособленный барак концлагеря "Заксенхаузен".

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Автор: galinfo.com.ua Провозглашение Акта восстановления Украинского государства во Львове

Получить настоящую независимость украинцы смогли 24 августа 1991-го. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы удержать ее. В обстоятельствах выпавших на долю нашего государства важно объединиться и не повторить ошибок прошлого.

Сегодня Украина отмечает День Независимости. 28 лет назад распался СССР и вместе с ним коммунистическая тоталитарная машина. Украинский институт национальной памяти напоминает об этапах украинского государственного строения и цену, которую украинцы заплатили ради государственности. В основу концепции мероприятий ко Дню Независимости заложена идея непрерывности и преемственности тысячелетних государственных традиций Украины, понимание того, что 24 августа 1991 года на самом деле произошло восстановление государственной независимости Украины, а не ее первое приобретение. Событие стало логическим завершением украинского государственного строения.