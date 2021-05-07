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пятница, 07 мая 2021 16:24

День матери: откуда происходит праздник и какие у него традиции

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День матери: откуда происходит праздник и какие у него традиции
В этом году День матери будут отмечать 9 мая Фото: pixabay

Во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. В этом году праздник выпадает на 9 мая.

Отмечать его официально в Украине начали с 1999 года. Но праздник имеет гораздо более длительную историю. Gazeta.ua предлагает ознакомиться с ней.

Богинь-матерей чествовали еще в первобытные времена, а также в древних Греции и Риме. Материнское воскресенье устраивали в Великобритании с 1600-х годов. Наибольшее значение оно приобрело в конце XIX века.

Считают, что традиция всемирного празднования зародилась в США накануне Первой мировой войны. Но идея возникла еще раньше и принадлежит американской пацифистке Джулии Уорд. В 1870-х она собирала в Бостоне массовые митинги по этому поводу, но власть не обращала на них внимания.

В 1907-м дело Джулии Уорд продолжила активистка Энн Джарвис. Женщина потеряла мать и переживала чувство вины, что не смогла отблагодарить ее и выразить любовь. Начала писать письма политикам и известным людям, чтобы поддержали идею Дня матери.

В 1910 году первым отпраздновал День матери штат Вирджиния. А через четыре года президент Томас Вудро Вильсон подписал постановление о праздновании Дня матери каждое второе воскресенье мая.

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После США День матери начали отмечать в Швейцарии и еще в 30 странах. В Великобритании матерям дарят торт, украшенный 12 шариками марципана, в Австралии - хризантемы, в Японии - гвоздики, в Мексике - проводят католическую службу с песней Las mananitas. В кафе и ресторанах для матерей готовят специальные блюда.

В США в этот день кроме подарков принято носить на одежде гвоздику любого цвета, но не белого. Потому что им чтят память умерших матерей.

Жители турецкого города Башмакчи празднуют День матери каждую пятницу - 52 раза в год. Это связано с обычаем, когда замужняя женщина, проживавшая в доме мужа, должна была раз в неделю посещать мать.

Среди украинцев традиция празднования начала распространяться в 1928-м. Тогда его провел Союз украинок Канады. Через год с такой инициативой во Львове выступила редактор еженедельника "Женская судьба" и организатор-референт Союза украинок Елена Киселевская. Для матерей на Западной Украине, входившей в состав Польши, устраивали различные мероприятия и торжества.

С приходом советской власти в 1939-м празднование запретили. День матери не отмечали почти 50 лет, а матерей поздравляли 8 марта. Праздник вернулся благодаря настойчивости общественных организаций в Украине и диаспоре.

9 мая украинцы поздравляют матерей независимо от возраста, а также беременных. Благодарят за все хорошее, что они сделали. Дарят поцелуи, цветы, открытки или сюрпризы. Берут на себя все домашние заботы, готовят пищу. Кто живет отдельно, наведывается в гости или звонит.

7 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Молченская".

В этот день люди просят о защите от нападения врагов, от скорби, печали и уныния, об исцелении от болезней, о защите от пожара, о руководстве и покрове отходящих в жизнь вечную. Через молитву получают исцеление больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.

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Дата
07
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