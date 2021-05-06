Церковый праздник 7 мая - что сегодня отмечаем

7 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Молченска".

В этот день люди просят о защите от нападения врагов, от скорби, печали и уныния, об исцелении болезней, о защите от пожара, об установе и покров отходящих в жизнь вечную. Через молитву получают исцеление больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.

Автор: kyiv-pravosl.info Сегодня люди молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Молченска"

Gazeta.ua предлагает узнать историю иконы Пресвятой Богородицы "Молченска".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела

Явилась икона 18 сентября 1405 году на болоте Молче недалеко от Путивля.

Сначала она находилась в Молченской Софрониевой пустыне, а в 1605 году была перенесена в Путивльский Молченский монастырь. Пожар в монастыре уничтожил оригинал иконы, но сохранился первый список Молченской иконы Божией Матери, написанный в 1724 году, который прославился многими чудесами и был чудотворным.

В 1925 году после закрытия монастыря икона исчезла. Долгие годы икону пытались разыскать, но безуспешно. В 1960-х настоятелем Спасо-Преображенского собора и благочинным Путивльского и Буринского районов был назначен священник Георгий Козаченко. Отец Георгий часто молился, чтобы Пресвятая Богородица открыла, где находится один из ее чудотворных образов.

В 1969 году к нему обратилась жена покойного старосты Секерина, с тем, чтобы отец Георгий принял завещанную ему покойным мужем икону Пресвятой Богородицы. Но это была не Молченская икона, а Владимирская икона Божией Матери, список XIX века.

После тщательного осмотра внутренней части кивота оказалось, что под Владимирским образом Богоматери сохранялась древняя чудотворная икона Молченская.

7 мая 1995 года икону торжественно передали Путивльскому Молченскому монастырю.

Тропарь

Днесь светло красуется славный град Москва и в Путивле ликование велие, яко ествуют, Богоматерь, дивную икону Твою, медом благодати всех напояющую.

По религиозным календарем сегодня, 7 мая, церковь отмечает день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Также сегодня честь "Молченской" иконы Божией Матери.