 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 891
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 882
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 2043
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 243
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 189
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 702
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1062
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 999
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 189
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 396
Фото
Все фото
12
5
15
6
5
Демоны, которые защищают, - в музее показали уникальные миниатюры
Демоны, которые защищают, - в музее показали уникальные миниатюры
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
Крестьяне с товаром и телеги - как выглядел украинский город перед развалом СССР
Раскопали захоронение вождя
Раскопали захоронение вождя
Видео
Все видео
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Интервью
1/5
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Просмотров: 144
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 873
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 189
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 819
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 594
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 189
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
среда, 17 февраля 2021 18:24

Демоны, которые защищают, - в музее показали уникальные миниатюры
12

  Комментировать

Во Львове открыли выставку старинного буддийского искусства
Фото: Gazeta.ua
Во Львове открыли выставку старинного буддийского искусства
Во Львове открыли выставку старинного буддийского искусства
Во Львове открыли выставку старинного буддийского искусства
Во Львове открыли выставку старинного буддийского искусства

Во Львовском музее истории религии открылась выставка сакральных буддийских миниатюр - цаклей.

"Мы представили 60 цаклей. Также на выставке есть тханки (буддийские иконы. - Gazeta.ua) и скульптура. Мы рады, что такая небольшая коллекция есть в нашем музее", - говорит корреспонденту Gazeta.ua директор музея Орест Малиц.

Цакли в коллекции музея относятся к ХIХ-ХХ в. Происходят из Калмыкии и Тибета. На цаклях изображали Будду, буддийских учителей, духов. Существуют цакли с демонами. Их изображали, как грозных существ. Но буддисты верят, что демоны их защищают.

"Эти рисунки созданы не для художественной цели. Их сделали для посвящений, обрядов, медитаций. Цакли можно сравнить с маленькими печатными иконками в наших храмах. В Тибете, Монголии и Калмыкии люди не имели легкого доступа в храмы. Они делали такие упрощенные изображения, так как не могли иметь большие картины. Их рисовали на обычной бумаге. Также на дереве и слюде. ​​На некоторых цаклях видно, что это была обложка старой книги", - рассказал куратор выставки, старший научный сотрудник музея Владимир Гарбузюк.

Часть артефактов передал на постоянное хранение в музей львовский коллекционер Иван Гречко. Он получал их в подарок во время путешествия по Калмыкии в 1960 годах. Этот регион был традиционно буддийским, но советская власть уничтожала монастыри калмыков.

"Цакли использовали так же в качестве оберегов. Их носили на груди. В ритуалах использовали тогда, когда не было доступа к полноценным ингредиентам и сакральным предметам", - сообщил ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальную выставку к юбилею Леси Украинки открыли в столице

Другой функцией цаклей была передача знаний. Они содержат символические изображения, которые объясняют те или иные аспекты религии. Показывают позы для медитации. На некоторых цаклях нарисовали вещи, символизирующие искушения. Это пища, музыкальные инструменты. Во время ритуалов буддисты символически делились своими желаниями со всем миром.

Выставка действует в течение месяца. Музей работает все дни недели, кроме понедельника.

Музей погибших самолетов начал работу в конце октября 2020-го на окраине села Хоросно - в 18 км к югу от Львова. Его устроил на своем земельном участке председатель ОО "Поиск самолетов в Украине" Андрей Риштун. С волонтерами ищет на территории Украины остатки машин периода Второй мировой войны.

Автор: Игорь Шевчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Демоны, которые защищают, - в музее показали уникальные миниатюры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет

Расстреляли 198 узников

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 58402
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 16029
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 10764
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 7434
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 6408
История
Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет
Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет
 Просмотров: 261
Украинцев хотят выставить соорганизаторами Холокоста
Украинцев хотят выставить соорганизаторами Холокоста Просмотров: 405
Расстреляли 198 узников
Расстреляли 198 узников
 Просмотров: 315
Над украинским полковником провели военно-полевой суд
Над украинским полковником провели военно-полевой суд
 Просмотров: 819
Патриарх 18 лет провел в тюрьме
Патриарх 18 лет провел в тюрьме
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
9
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Украинцам пообещали не отключать электричество
1
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук
Голосов: 186
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть