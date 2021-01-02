Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 288
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2871
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 693
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1089
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1503
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2250
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
5
10
5
8
3
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА
Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА
Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Показали первую пластинку с записью &quot;Щедрика&quot;
Показали первую пластинку с записью "Щедрика"
Видео
Все видео
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 288
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1035
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1089
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 729
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 01:13

Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию

  Комментировать
Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию
В Виннице показали уникальные документы. Фото: ДАВО

Государственный архив Винницкой области показал ценные документы.

Выложил документы УНР и судебное дело лидера повстанческого движения Устима Кармалюка, передает "Укрінформ".

"Мы оцифровали и представили всем заинтересованным возможность увидеть редкие, я бы даже сказал, уникальные исторические документы разных эпох, которые у нас сохраняются. Это автографы выдающихся деятелей украинской государственности, высших должностных лиц. Например, личные подписи председателя Директории УНР Владимира Винниченко и гетмана Украины Павла Скоропадского, а также Симона Петлюры - главы управы Всеукраинского союза земств", - сообщил специалист отдела информации Государственного архива Винницкой области Константин Завальнюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика

Также опубликовали метричесую церковную запись о венчании писателя Михаила Коцюбинского с Верой Дэйшей, личное дело государственного и общественного деятеля Дмитрия Марковича. Выложили судебное дело морского офицера Александра Можайского и документы о расстреле большевиками княгини Марии Щербатовой.

Коллекцию можно посмотреть по ссылке.

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 40 рождественских открыток и документов о праздновании Рождества в Украинской повстанческой армии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 13401
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 9127
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 8712
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 8613
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 6030
История
Ввели новую валюту
Ввели новую валюту
 Просмотров: 729
В Галичине начала выходить украинская газета
В Галичине начала выходить украинская газета
 Просмотров: 135
Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви
Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви
 Просмотров: 396
От плана ядерной атаки отказались
От плана ядерной атаки отказались
 Просмотров: 828
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
5
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
2
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 381
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть