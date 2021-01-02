Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию

В Виннице показали уникальные документы. Фото: ДАВО

Государственный архив Винницкой области показал ценные документы.

Выложил документы УНР и судебное дело лидера повстанческого движения Устима Кармалюка, передает "Укрінформ".

"Мы оцифровали и представили всем заинтересованным возможность увидеть редкие, я бы даже сказал, уникальные исторические документы разных эпох, которые у нас сохраняются. Это автографы выдающихся деятелей украинской государственности, высших должностных лиц. Например, личные подписи председателя Директории УНР Владимира Винниченко и гетмана Украины Павла Скоропадского, а также Симона Петлюры - главы управы Всеукраинского союза земств", - сообщил специалист отдела информации Государственного архива Винницкой области Константин Завальнюк.

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Также опубликовали метричесую церковную запись о венчании писателя Михаила Коцюбинского с Верой Дэйшей, личное дело государственного и общественного деятеля Дмитрия Марковича. Выложили судебное дело морского офицера Александра Можайского и документы о расстреле большевиками княгини Марии Щербатовой.

Коллекцию можно посмотреть по ссылке.

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 40 рождественских открыток и документов о праздновании Рождества в Украинской повстанческой армии.