Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото

Фото: irbis-nbuv.gov.ua

Gazeta.ua собрала рекламные сообщения из книги "Весь Киев".

Книга содержала информацию о жителях украинской столицы, но большую часть издания занимала рекламная информация.

Киев был тогда главным городом генерал-губернаторства. В нем можно получить большинство товаров и услуг. В городе были многочисленные заводы и мастерские.

По данным в самой книге в Киеве в 1905 году проживало 33508 человек и население росло. Переписи показывали, что россиян в городе было больше украинцев. Это могли объяснять большим количеством чиновников и военных не из Украины. В Киеве тогда также жили много поляков и евреев.

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В Киеве издавна регулярно проводили контрактовые ярмарки. На них купцы и промышленники заключали сделки.

В сети опубликовали ретро фотографии Киева середины прошлого столетия. Фотографиями поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.