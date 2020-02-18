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среда, 19 февраля 2020 03:13

Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
9

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Как россияне делали прививки в Галичине
Фото: "Фотографії старого Львова"
Как россияне делали прививки в Галичине
Как россияне делали прививки в Галичине
Как россияне делали прививки в Галичине
Как россияне делали прививки в Галичине

Опубликовали фото времен оккупации Галичины армией Российской империи в 1915 году.

Неизвестный фотограф показал, как санитарно-эпидемиологическая служба делает прививки, сообщают "Фотографии старого Львова".

Во время Первой мировой войны в Европе ежегодно регистрировались эпидемии холеры. В 1914 году случаи заболеваний имели место в 15 губерниях Российской империи. Санитарная служба следила за распространением эпидемий и их предупреждений среди армии.

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В конце 1914 сильные вспышки холеры фиксировали под Варшавой и в Галичине.

Российские войска оккупировали Львов 3 сентября 1914-го во время Галицкой битвы в начале Первой мировой войны. Хвастались, что завершили дело царя Ивана Калиты по сбору "всех русских земель". На территории оккупированной Галиции объявили о создании Галицко-Буковинского генерал-губернаторства. Возглавлял его граф и военный Георгий Бобринский.

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