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понедельник, 18 ноября 2019 10:42

Чиновникам приказали перейти на русский язык

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Чиновникам приказали перейти на русский язык
Николай Скрипник и Иосиф Сталин на XV съезде ВКП(б) в 1927-м Фото: gefter.ru

Правительство УССР 18 ноября 1933-го приняло постановление о прекращении украинизации в республике. Оно дублировало решение Совнаркома СССР от 14 декабря 1932 о прекращении украинизации на Кубани. В политике коренизации сталинская власть видела одну из причин саботажа сбора зерновых и угрозу целостности СССР. На искусственный Голод не обращали внимания.

"С целью разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их партийных и беспартийных прислужников, высшее советское партийное руководство постановило упорядочить механическое проведение политики украинизации на территориях УССР. Выгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций и немедленно перевести дела советских и кооперативных органов "украинизированных" районов с украинского на русский язык ", - говорилось в тогдашнем постановлении, откорректированном лично Иосифом Сталиным и членом политбюро УССР Лазарем Кагановичем.

Тогда на Кубани закрыли все украинские школы, ликвидировали педагогический и научно-исследовательский институты, разгромили более 20 газет и журналов, сожгли библиотеки и остановили украинское радиовещание. Это же ждало и Украину. Еще с 5 сентября 1933 года в жизнь активно внедрялось новое русифицированное правописание подготовленное функционером Андреем Хвылей.

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В Украине быстро уничтожили сторонников украинизации, в том числе и представителей высшего руководства страны из старой большевистской гвардии.

Постановление правительства УССР об украинизации приняли 1 августа 1923-го. Оно было частью политики коренизации, которую приняли на XII съезде Компартии большевиков в апреле 1923-го. Предусматривала привлечение коренного населения к управлению республиками и предоставляла официальный статус их языкам. Ее осуществляли с целью укрепления советской власти в Украине, поиска общего языка с крестьянством и интеллигенцией. Также стремились создать положительный образ советской власти на международной арене. В разгар Голодомора 1932-33-х уничтожили сторонников политики Николая Скрипника, Александра Шумского, писателя Николая Хвильового и других ведущих украинских деятелей. С тех пор началась тотальная русификация.

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Дата
18
ноября

Чиновникам приказали перейти на русский язык

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