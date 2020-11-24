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вторник, 24 ноября 2020 15:30

Цена каждого блюда - спасенные жизни. Создали онлайн-ресторан памяти

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Цена каждого блюда - спасенные жизни. Создали онлайн-ресторан памяти
Среди блюд есть запеченная покрошенная солома вместе с просяной и гречневой половой, а также жмыхом из конопляного семени Фото: uncounted.ual.ua

Накануне Дня памяти жертв Голодомора украинская молодежь создала онлайн-ресторан "Непосчитанные с 1932". Является продолжением одноименного проекта.

На соответствующем веб-сайте разместили блюда, которыми питались украинцы в голодные годы: затеруха из коры деревьев, хлеб из лебеды, хлебцы из соломы, суп с кукурузным качаном и тому подобное. Часть рецептов подростки воссоздали по воспоминаниям своих дедушек и бабушек, которым удалось выжить, передает "Историческая Правда".

Перейдя на вкладку "узнать цену", можно послушать истории украинцев, переживших Голодомор. Цена каждого блюда - спасенные человеческие жизни.

"Мы стремимся расширить понимание важности и масштаба Голодомора, объяснить украинцам современным языком, как это - жить в те времена. А также напомнить, что Голодомор - это не только ужасная статистика, а большая трагедия конкретной украинской семьи, персональная история каждого из нас. Хотим рассказать о геноциде украинским языком и образами понятными людям 2020 года", - рассказывает руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авторов англоязычных словарей призывают писать о Голодоморе

Также авторы проекта напоминают, что само слово Голодомор остается неизвестным, ведь его нет в словарях. Именно поэтому распространение информации об этом преступлении советской власти и его понимание остается усложненным. Призывают украинцев подписать петицию, которая поможет внести понятие Голодомор в англоязычные словари.

В 2017 году Украинская академия лидерства совместно с коммуникационным агентством Gres Todorchuk PR создали уличный ресторан "Непосчитанные с 1932". Проект назвали в честь миллионов украинцев, погибших во время Голодомора - искусственного голода, созданного советской властью в 1932-1933 годах. До сих пор неизвестно окончательное количество лиц, которых уничтожила советская власть. Проект реализовали в Израиле, Бельгии и Украине. Его цель - распространить знания о Голодоморе и преступлениях советской власти против человечности, чтобы больше стран признали Голодомор геноцидом украинской нации.

Акцию в Брюсселе весной 2018 года отметили 3 наградами Effie Awards как одну из самых успешных коммуникационных кампаний в Украине.

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