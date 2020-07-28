Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца

В Емильчинском районе Житомирской области местный житель, который искал монеты, наткнулся на остатки немецкого солдата. О находке сразу сообщил поисковикам.

"Во время проведения работ по сопутствующим вещам удалось установить, что найденный солдат относится к армии Вермахта. Скорее всего он попал под артиллерийский огонь так как остатки в яме лежали хаотично. Грудная часть почти полностью отсутствует", - пишет Историко-патриотическое обьединение "Поиск" Житомир.

Специалисты установили, что погиб в июле 1941 года. При нем нашли личные вещи: каску, противогаз, сапоги с кавалерийскими шпорами, карманные часы, кольцо, расческу, зажигалку, немецко-русский разговорник и другие мелкие вещи. Жетона при нем не было.

Поисковики призывают искателей монет и металла не раскапывать солдат самостоятельно, чтобы не повредить индивидуальные документы или жетон.

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Фото: facebook.com/PoshukZhytomyr/

Недавно члены Общества поиска жертв войны "Память" обнаружили места массовых санитарных захоронений военных украинской добровольной дивизии СС "Галичина" и Советской армии в Золочевском районе Львовской области. Воины погибли в Бродовском окружении в июле 1944 года.