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среда, 04 декабря 2019 10:48

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

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Автор: versii.if.ua
  4 декабря 1939 Берестейщину передали Беларуси
4 декабря 1939 Берестейщину передали Беларуси

Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР 4 декабря 1939-го. Украина потеряла Берестейщину.

"Установить линию границы между Волынской и Ровенской областями УССР и Брестской и Пинской областями БССР (с запада на восток)", - говорилось в указе.

Она проходила по границе Любомльского и Ковельского уездов УССР с Брестским уездом БССР и тянулась к юго-востоку до границы Полесской области БССР на реке Ствига. За Украиной закреплялись поселения Мукошин, Борки, Гориничи, Городище, Смородская, Жаден, Перебродье, Дроздынь, Познань, Будки вместе со своими землями. Остальные отошли Беларуси.

Согласно переписям населения конца XIX в. в Брестском уезде проживало около 65% украинцев и 1,8% белорусов. В Кобринском уезде - около 80% украинцев.

"В сентябре 1939-го, когда на территорию Берестейщины пришли советские "освободители", жители этого региона заявляли о своем желании войти в состав УССР. Однако в Москве решили иначе и край отошел к БССР. Активисты украинских организаций подверглись преследованиям, началась русификация", - отмечал философ и публицист Петр Кралюк.

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Границы перекроили, чтобы ассимилировать украинское население.

Краевед и уроженец Берестейщины Владимир Леонюк считал, что "большевистский вождь рассматривал Берестейщину как территориальную и демографическую компенсацию Беларуси за аннексированную советской Россией в 1919 году белорусскую Смоленщину".

Уся Кубань, все Ставрополье, большая часть Воронежской области - это все было украиноязычное население. Первую карту распространения украинского языка создали в 871 году. Ее позже "отец всех народов" Сталин перекроил по-своему.

Об этом заявил директор Института украинского языка Национальной академии наук Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко в Конституционном суде.

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Дата
04
декабря

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

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