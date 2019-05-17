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пятница, 17 мая 2019 19:05

Бывший глава Одессы возглавил правительство Франции

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Первый градоначальник Одессы Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье умер 17 мая 1822-го.

Он был главой города в 1803-1814 годах. При его правлении Одесса превратилась из маленького поселения в значительный торговый город, в 1817-м город первым на украинской территории получил статус Porto Franco - Свободный порт.

Арман родился 14 сентября 1766 в очень богатой семье в Бордо. Воспитывался дедом-маршалом. Сам был высокий, тонкий, закаленный, имел темные блестящие глаза, горбатенький нос. Любимый ученик аббата Николя. Прекрасно фехтовал и знал 5 языков.

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Великая Французская Революция превращает графа в простолюдина. Эмигрирует в Российскую империю. Как офицер, участвует в штурме Измаила войсками Александра Суворова, руководит строительством Одесского порта. В марте 1803-го назначен первым градоначальником Одессы.

"Градоначальник был. Города не было", - пишет Марк Алданов в книге "Дюк Эммануил Осипович де Ришелье". Городская казна пуста, все деньги идут в карманы местной мафии и чиновников. Кнутом и пряником убеждает элиту вернуть деньги. Проводит реформы. Одесса разбогатела, расстроилась, зацвела акациями.

Автор: uk.wikipedia.org
  Памятник Арману Ришельё в Одессе. Скульптор Иван Мартос, 1828.
Памятник Арману Ришельё в Одессе. Скульптор Иван Мартос, 1828.
В 1812 получает известие о войне с Наполеоном. Жертвует 40 000 рублей на нужды армии. После войны в городе начинается эпидемия тифа. В 9 утра лично приходит к собору и спасает больных. Когда соседи боятся хоронить умершего, берет лопату и хоронит самостоятельно.

Все годы правления ходит в старой шинельке, живет в самом маленьком домике города, сам не ворует и другим не дает.

В 1814 во Франции начинается реставрация Бурбонов. На призыв короля Людовика XVIII возвращается на Родину. Этот день становится мрачным для Одессы. Ришелье принял управление над республикой мошенников, а выехал из славного европейского города. Сначала становится министром иностранных дел Франции, впоследствии премьер-министром. Умирает в возрасте 55 лет от кровоизлияния в мозг.
Одесситы часто говорят, что в их городе надо провести как минимум три дня, чтобы увидеть основные туристические достопримечательности. Хотя у тех, кто оказался в Одессе на короткий период, а именно - на один день, все же есть возможность посетить и увидеть главные интересности. Предлагаем подборку мест Одессы, все из которых можно успеть увидеть в течение дня.
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Дата
17
мая

Бывший глава Одессы возглавил правительство Франции

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