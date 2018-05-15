Британка получила премию за книгу о Голодоморе

Энн Эпплбаум получила премию за книгу "Красный голод: война Сталина против Украины". Фото: "Новое Время"

Британская исследовательница Энн Эпплбаум получила премию The Duff Cooper Prize за книгу "Красный голод: война Сталина против Украины".

"В этой прекрасно написанной книге Эплбаум показывает читателю один из самых страшных эпизодов советского прошлого. Не каждый историк сможет заглянуть настолько пристальным взглядом в глубины зла и человеческих страданий и написать об этом с такой ясностью и состраданием", - заявила председатель судейской коллегии Артемис Купер, передает "Буквоед".

Приз 5 тыс. фунтов стерлингов (почти 180 тыс. грн) Эплбаум получила на приеме в Посольстве Франции.

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В 2003 году писательница получила эту же премию за книгу "История ГУЛАГа". За эту же книгу Эпплбаум получила Пулитцеровскую премию.

Премию The Duff Cooper Prize с 1956-го присуждают за лучшую историческую, биографическую, политологическую работу, изданную на английском или французском. Премия учреждена в честь британского дипломата, чиновника и писателя Даффа Купера. Победитель получает первое издание автобиографии Купера "Старые мужчины забывают" и чек на 5000 фунтов стерлингов.

Американская исследовательница и журналистка Энн Эпплбаум представила в Киеве свою книгу "Красный голод. Война Сталина против Украины". Автор считает, что Голодомор в Украине отличается от голода в других частях СССР. Иосиф Сталин хотел использовать его, чтобы подавить крестьянские восстания украинцев.