Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 639
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 387
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2097
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 513
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 459
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1098
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5994
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
11
20
8
6
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Видео
Все видео
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 549
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 540
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 666
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2412
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 144
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 15:40

Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад

  Комментировать

Ученые из Нидерландов реконструировали лицо молодого неандертальца, используя найденный археологами череп.

Неандертальца прозвали Крейном. Его остатки обнаружили в 2001 году на дне Северного моря у берегов Нидерландов. В эпоху плейстоцена проживал в Доггерленде - на участке суши между Великобританией и континентальной Европой, что сейчас находится под толщей воды. Умер около 70 тыс. лет назад и стал первым зарегистрированным неандертальцем в Нидерландах, сообщает Live Science.

Автор: RMO
  Внешний вид Крейна воссоздали благодаря его черепу и чарепам других неандертальцев
Внешний вид Крейна воссоздали благодаря его черепу и чарепам других неандертальцев

По словам ученых, Крейн употреблял преимущественно мясо, однако в его рационе не было морепродуктов. Повреждение над бровью показало, что при жизни имел доброкачественную опухоль - эпидермоидную кисту. Она могла вызывать головные боли, судороги, проблемы со зрением, впрочем, от этого мог и не страдать.

Несмотря на неутешительный диагноз, специалисты изобразили Крейна счастливым. Проведению реконструкции помогал не только его череп, а также черепа других неандертальцев. Цвета глаз, волос, кожи - условные. Их воссоздали благодаря данным из других исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скелет древнего человека удивил ученых через 55 лет

Недавно чешские ученые при поддержке бразильских коллег воссоздали лицо князей Богемии Спитигнева I и Вратислава I из династии Пржемысловичей. Оба были сыновьями святой Людмилы из Псова и правили около 1,1 тыс. лет назад.

Спитигнев также известен как основатель Пражского Града. Вратислав - как отец Вацлава I, которого почитают как покровителя и небесного защитника Чехии.

Для реконструкции использовали настоящие черепа братьев и применили технику под названием фотограмметрия. Четкие и точные цифровые снимки позволили восстанавливать внешность в мельчайших деталях и не повредить остатки князей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 13086
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 6354
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 6165
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
4
 Просмотров: 4707
Исчезнувшую предпринимательницу нашли мертвой после недели поисков
Исчезнувшую предпринимательницу нашли мертвой после недели поисков Просмотров: 3960
История
Археологи нашли маску из золота
Археологи нашли маску из золота Просмотров: 225
Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
 Просмотров: 189
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
 Просмотров: 522
Первый антибиотик выделили из грибов
Первый антибиотик выделили из грибов
 Просмотров: 90
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
5
 Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
7
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
Голосов: 1
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть