Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад

Ученые из Нидерландов реконструировали лицо молодого неандертальца, используя найденный археологами череп.

Неандертальца прозвали Крейном. Его остатки обнаружили в 2001 году на дне Северного моря у берегов Нидерландов. В эпоху плейстоцена проживал в Доггерленде - на участке суши между Великобританией и континентальной Европой, что сейчас находится под толщей воды. Умер около 70 тыс. лет назад и стал первым зарегистрированным неандертальцем в Нидерландах, сообщает Live Science.

Автор: RMO Внешний вид Крейна воссоздали благодаря его черепу и чарепам других неандертальцев

По словам ученых, Крейн употреблял преимущественно мясо, однако в его рационе не было морепродуктов. Повреждение над бровью показало, что при жизни имел доброкачественную опухоль - эпидермоидную кисту. Она могла вызывать головные боли, судороги, проблемы со зрением, впрочем, от этого мог и не страдать.

Несмотря на неутешительный диагноз, специалисты изобразили Крейна счастливым. Проведению реконструкции помогал не только его череп, а также черепа других неандертальцев. Цвета глаз, волос, кожи - условные. Их воссоздали благодаря данным из других исследований.

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Недавно чешские ученые при поддержке бразильских коллег воссоздали лицо князей Богемии Спитигнева I и Вратислава I из династии Пржемысловичей. Оба были сыновьями святой Людмилы из Псова и правили около 1,1 тыс. лет назад. Спитигнев также известен как основатель Пражского Града. Вратислав - как отец Вацлава I, которого почитают как покровителя и небесного защитника Чехии. Для реконструкции использовали настоящие черепа братьев и применили технику под названием фотограмметрия. Четкие и точные цифровые снимки позволили восстанавливать внешность в мельчайших деталях и не повредить остатки князей.