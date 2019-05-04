Больной Колумб провел на Ямайке год

Колумб на Ямайке. Фото: Hathorn

Во время своего второго путешествия в Новый Свет Христофор Колумб 5 мая 1494 года впервые побывал на современной Ямайке. Остров Колумб обнаружил во время своего второго экспедиции в "Западную Индию".

5 мая корабли Колумба подошли к берегам Ямайки, до сих пор неизвестной европейцам. Мореплаватель решил высадиться на берег, чтобы познакомиться с островом. От индейцев Верагуа Колумб узнал, что до Тихого океана можно добраться через узкую долину. В поисках водного прохода на мероприятие, суды Колумба потерпели крушение у берегов Ямайки. На Ямайке Колумбу и его людям пришлось провести целый год.

Остров разочаровал генуэзца: золотая он здесь не обнаружил. Он объявил остров владением Испании и назвал его в честь своих покровителей, испанской королевской четы Фердинанда и Изабеллы. Но она не прижилась. Осталась местная - Шамайко, что означает "земля источников". Пройдя вдоль северного побережья Ямайки, Колумб вернулся на Кубу.

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Первое испанское поселение на острове "Колония Сантьяго", была основана в 1509 году в полутора километрах к западу от бухты Санта-Анна. С 60 тис аборигенов их численность уже до 1611 году упала всего до 74 человек. Испанцы, а затем англичане стали завозить негров-рабов из Африки, это сформировало нынешний этнический состав Ямайке.

Четвертая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в поисках нового пути в Индию началась 3 апреля 1502. В ней приняли участие 4 корабля из 150 членами экипажа